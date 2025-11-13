科大與所羅門教育成立人工智能素養發展中心　推動AI發展工作

由前財政司司長梁錦松創辦的所羅門教育集團，與科技大學的綜合系統與設計學部宣布成立人工智能素養發展中心，冀透過與學校、社區緊密合作，共同開發具實務應用的教學資源，向公眾普及人工智能前沿技術及發展成果，以多方面推動人工智能發展工作。



教育局局長蔡若蓮表示，中心的成立是香港教育進程中的一個重要里程碑。(所羅門教育集團提供圖片)

所羅門教育集團表示，人工智能素養發展中心由科大綜合系統與設計學部講師梁嘉樂領導，中心計劃打造成一個動態平台，積極推動中小學人工智能教育的創新和發展。中心亦希望配合《施政報告》中提出，支持教育局從優質教育基金預留港幣20億元，配合「人工智能素養」學習架構，以優化中小學銜接的資訊和創科教育課程，並將人工智能教育融入核心課程，以加強教師人工智能技術培訓等計劃。

中心於10月中舉辦啟動典禮，以視像形式參與典禮的教育局局長蔡若蓮表示，此中心對培育香港在人工智能驅動社會所需的核心技能、推動創新及建立面向未來的人才庫至關重要。她說，明年將發布中小學數字教育藍圖，制定推動數字教育的策略措施，認為中心正是當局所需協作精神的有力見證，並形容中心的成立是香港教育進程中的一個重要里程碑。

科大校長葉玉如表示，人工智能素養發展中心體現了雙方共同致力於教育創新的願景，將成為一個充滿活力的平台。(所羅門教育集團提供圖片)

科大校長葉玉如表示，中心將成為一個充滿活力的平台，開發教育項目以提升中小學師生的人工智能素養，並開展社區活動，向公眾宣傳人工智能的發展。她強調，大學的一系列舉措，包括這個新近成立的中心，以及早前成立的科大馮諾依曼研究院與香港生成式人工智能研發中心，均與政府促進數字教育的倡議相契合。

梁錦松表示，人工智能素養發展中心的成立是建設香港成為區內人工智能人才培訓的重要新里程，協助學校、教師和學生負責任且有效地掌握人工智能。(所羅門教育集團提供圖片)

梁錦松表示，所羅門教育致力培育學生與教育工作者的競爭力及科技素養，指出成立此中心的目標是協助學校、教師和學生負責任且有效地掌握人工智能。他說，透過此次策略性合作並在政府支持下，將培育具未來競爭力的人才，促進創新，並為下一代建立長遠的正面影響。