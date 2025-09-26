施政報告｜政府預留20億元推動數字教育　校長倡學校全方位引入AI

政府早前發表《施政報告》，宣布優質教育基金將預留20億元支援中小學數字教育，並於明年發表「中小學數字教育藍圖」，包括優化中小學銜接的資訊和創科教育課程、訂定「人工智能素養」學習架構、將AI教育納入核心課程、加強教師AI培訓、引入企業資源等。



救世軍田家炳學校校長李安迪認為，除了推動各科引入AI教學、教授學生AI相關知識外，更重要是推動學校進行「範式轉移」（paradigm shift），無論學校管理層抑或前線教師，都需要打破過往思維，借助AI革新行政和備課、教學流程，做到照顧學生需要。



學校全方位引入AI由校長做起

他指出，現時學界討論多集中於購買硬件和市面上各類型AI工具，但若學校要充份發揮AI的潛力，則必須徹底改變整所學校的運作和思維均以AI導向，而第一步應由校長做起。他舉例，每位校長應配備個人化的AI助理，協助處理日程安排、篩選電郵及文件等。另外，學校可因應不同任務設立各種專門的AI工具，例如專門草擬推薦信、計劃書、警告信等，而這些工具可按校本需要設計和調整，提升準確度。

他認為，當校長等領導層能借助AI從繁瑣的行政工作中解放出來，才能投放更多時間和精力於規劃發展、關心師生等真正的教育工作上。

應鼓勵教師善用AI輔助教學 打破以往科技局限

對於前線教師而言，李安迪認為現時市面上的AI工具確能減省教師負擔，但進一步在教學上應用AI的方法，應是教師憑藉教學經驗和課堂觀察，借助AI協助日常教學，例如按學生需要度身訂造教案、設計課堂活動、作業，甚至學習軟件，真正做到因材施教、照顧學習差異。

他舉例，小學數學科老師可以因應學生某一個弱點，使用AI針對性設計工作紙，甚至利用學生學習數據，讓AI分析和設計作業和教材。不過他指出，AI並非「一鍵生成」的魔法，最重要的還是教師的專業判斷，AI生成教學材料後，教師亦要把關和修改，確保內容符合學生需要。

目前關鍵在於教師需要學習如何使用AI工具，以及構思如何引入AI於課堂中輔助教學，涉及改變教師現有的工作流程和思考模式。李安迪以自己學校為例，他自己將率先引入AI協助工作，然後逐步推廣至管理團隊和前線教師，相信教師明白AI可以協助教師做好教學、騰出時間和空間關顧學生後，會樂意學習和使用AI。

李安迪認為，教師也需掌握AI才能推動AI教學。（資料圖片）

教師掌握AI才能推動學生AI教育

他補充，面對未來AI的發展，學生需要認識如何善用AI、學習運算思維、具備人工智能素養，因此老師也需要掌握AI應用技巧，才能有效地指導學生。

至於學生層面，李安迪認為涉及兩方面。一方面是學習AI素養即AI的基礎知識，例如讓小學生理解AI為何會產生偏見或犯錯。另一方面則是學習如何使用AI，他特別指出，未來學生的基礎能力，特別是語言能力和運算思維，變得比以往更為重要，因為學生需要能夠清晰表達指令、將複雜任務拆解成步驟的能力，才能有效驅動AI。

未來學生需要學習AI，當中包括AI的基礎知識，以及如何使用AI。

他預告，現時香港賽馬會正參考「運算思維教育」（Coolthink）計劃，發展與人工智能相關的教材供本港中小學試用，相信日後有助本港學校在校內推動AI教育。