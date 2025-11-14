教育大學加入深圳虛擬大學園　校長李子建：加速科研成果落地

香港教育大學今日（14日）在深圳虛擬大學園聯席會議期間，與深圳市科技創新局（深圳科創局）簽署協議，宣佈加入深圳虛擬大學園，並設立教大深圳研究院，以充分發揮教大在教育研究與創新、人工智能、科研成果轉化及國際化資源方面的優勢，與深圳市攜手推動大灣區創新科技發展及產學研高質量融合 。



教大與深圳市科創局舉行簽署入園協議儀式，正式宣佈加入深圳虛擬大學園，並設立教大深圳研究院。（教大提供圖片）

教大校長李子建表示，加入深圳虛擬大學園是教大在內地發展的重要里程碑，亦是教大未來策略發展計劃關鍵的一環。他指校方未來將聚焦教育科技創新和跨學科人才培養，重點發展人工智能賦能教育、人工智能健康科技和城市生態環境優化等領域，積極推動科研成果轉化及產業化，與合作夥伴共建高新技術聯合實驗室，加速科研成果落地，共同打造一個既全面又充滿活力的創科生態系統。

教大表示，一直致力推動大灣區教育與科技融合，依托與區內及內地其他城市大學、機構緊密合作的深研院平台，教大不僅可與深圳學研及產業機構共享豐富教研資源，更可進一步拓展深港兩地青年交流及人才培訓，助力粵港澳大灣區在教育發展、科技創新，成果轉化及支持青年創新創業等領域再創佳績。

入園協議由教大副校長（研究與發展）陳智軒教授（前左）及深圳市科創局副局長邵鋼（前右）代表簽署，並由教大校長李子建教授（後左）及深圳市科創局黨組書記張林局長（後右）共同見證。（教大提供圖片）

深圳虛擬大學園成立於1999年，是深圳市大力發展高新技術產業而實施的創新舉措，是內地第一個集成國內外院校資源、按照「一園多校、市校共建」模式建設的創新型產學研結合示範基地。深圳虛擬大學園目前已聚集了74所國內外知名院校，包括九所香港高校。