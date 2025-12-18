學術評審局總幹事周慶邦獲委任為中大行政副校長　明年上半年上任

中文大學宣布，委任學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦出任中大副校長（行政），接替於今年9月中離職的陳維安，任期三年，將於明年上半年上任。



學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦獲委任為中大副校長（行政）。（中大提供）

今年8月底公開招聘 遴選程序歷時約三個多月

上一任中大副校長（行政）為陳維安，他去年8月卸任立法會秘書長後，於9月接替2023年12月底被解僱的吳樹培。不過，陳維安上任不足一年便提出請辭，並於今年9月中離開中大。

事隔約三個月，中大表示，由大學校董會成立的副校長 （行政）遴選委員會，於今年8月29日展開公開招聘，經過廣泛的遴選程序，遴選委員會通過推薦周慶邦出任該職。

校方指，該職位是大學管治團隊的關鍵成員之一，負責按照校董會制定的策略性願景，管理大學的基建發展，並監督大學的行政資源和運作，以有效支援大學的學術、教學和研究活動。

周慶邦透過新聞稿表示，對於任命深感榮幸，期待以其熱誠，結合在公共行政及質量提升方面的經驗，竭誠服務中大，並與同事和各持分者緊密合作，持續改善行政流程及服務質素，推動行政職能與學術及教研活動的融合。

中大形容，周慶邦是資深學術及專業行政管理人員。他是香港董事學會及英國特許管理學會會員，並為該學會香港分會創會成員。周慶邦早年於會計學領域開展學術生涯，其後在公共機構累積30年企業管理經驗。他曾擔任多個質素保證、管理及校政職務，現為香港學術及職業資歷評審局總幹事。