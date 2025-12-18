學術評審局總幹事周慶邦獲委任為中大行政副校長 明年上半年上任
撰文：陶嘉心
出版：更新：
中文大學宣布，委任學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦出任中大副校長（行政），接替於今年9月中離職的陳維安，任期三年，將於明年上半年上任。
今年8月底公開招聘 遴選程序歷時約三個多月
上一任中大副校長（行政）為陳維安，他去年8月卸任立法會秘書長後，於9月接替2023年12月底被解僱的吳樹培。不過，陳維安上任不足一年便提出請辭，並於今年9月中離開中大。
事隔約三個月，中大表示，由大學校董會成立的副校長 （行政）遴選委員會，於今年8月29日展開公開招聘，經過廣泛的遴選程序，遴選委員會通過推薦周慶邦出任該職。
校方指，該職位是大學管治團隊的關鍵成員之一，負責按照校董會制定的策略性願景，管理大學的基建發展，並監督大學的行政資源和運作，以有效支援大學的學術、教學和研究活動。
周慶邦透過新聞稿表示，對於任命深感榮幸，期待以其熱誠，結合在公共行政及質量提升方面的經驗，竭誠服務中大，並與同事和各持分者緊密合作，持續改善行政流程及服務質素，推動行政職能與學術及教研活動的融合。
中大形容，周慶邦是資深學術及專業行政管理人員。他是香港董事學會及英國特許管理學會會員，並為該學會香港分會創會成員。周慶邦早年於會計學領域開展學術生涯，其後在公共機構累積30年企業管理經驗。他曾擔任多個質素保證、管理及校政職務，現為香港學術及職業資歷評審局總幹事。
揭中大副校陳金樑離職有一端倪 校董對不續任感意外｜政圈風聲中大副校長陳偉儀：不斷推進對接大灣區及一帶一路創新合作消息：陳維安辭任中大副校長 任職未滿一年 因未能適應新職務陳維安獲薦任中大副校長 原獲張翔提名任港大副校 薪酬過高煞停