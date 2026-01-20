城大結合科學和藝術　量子力學音樂化　音樂劇引領探索世界奧秘

城市大學早前聯辦「量子百年藝術百年」慶典活動，包括壓軸表演《量子奧德賽 交響音樂劇》在香港大會堂演奏，將量子力學及無調性音樂連結，以音符刻錄出科學的詩意，推動跨學科合作的創新精神。另外，諾貝爾物理學獎得主Konstantin Novoselov教授爵士及沃爾夫物理學獎得主Michael Berry教授爵士獲邀前往城大，分享量子物理知識，啟發新一代的科學視野。



「疊加態」讓長達100米的隧道化作一座大型強子對撞器，穿過隧道的人仿似變成一個個粒子。（由藝術家提供）

慶典活動精彩豐富，城大利用連接又一城商場和校園的「明日創新」隧道兩側、合共長達100米的LED屏幕，帶來與量子力學相關的沉浸式視覺藝術作品。作品「疊加態」由城大創意媒體學院畢業生曲淵澈創作，令隧道宛如一座大型強子對撞器，穿過隧道的人群仿似一個個粒子，配以霍爾斯特管弦樂章《行星》組曲中的《木星—歡樂使者》， 讓人群在短短的旅程中感受微觀世界與宏觀宇宙的奧妙。

活動包括在大學道特設先進科技儀器與量子力學相關的互動展示。（城大提供）

城大更在大學道特設先進科技儀器與量子力學相關的互動展示，讓學生能「觸得到」的學習量子，將抽象概念化為可感知的體驗。

《量子奧德賽 交響音樂劇》將無調性音樂的不確定性和量子世界的疊加態相互融合。（城大提供）

《量子奧德賽交響音樂劇》由醫學物理學家吳曉東撰寫、美國青年作曲家Joshua Rivero先生譜曲，是慶典活動的壓軸表演。音樂劇在香港大會堂舉辦，將無調性音樂的不確定性和量子世界的抽象法則融合，以音符刻錄出科學的詩意，打破科學與藝術之間的壁壘，讓觀眾在感受音樂律動的同時，也能觸摸到量子世界的神秘脈搏。

沃爾夫物理學獎得主Michael Berry教授爵士（右）親臨城大為師生帶來寶貴的量子物理前沿知識。（城大提供）

另外，城大理學院副院長（研究及研究生教育）、物理學系教授李丹楓安排多場演講、示範和展覽，包括諾貝爾物理學獎得主Konstantin Novoselov教授爵士及沃爾夫物理學獎得主Michael Berry教授爵士，親臨城大帶來量子物理知識。李教授特別感謝城大基金理事會聯席主席胡曉明教授的支持和搭橋，讓城大得以參與這項跨學科的文化盛事。