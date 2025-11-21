THE跨學科科學排名2026│城大成香港榜首 擢升亞洲第3、全球第11位

泰晤士高等教育（THE）與施密特科學研究員項目（Schmidt Science Fellows）公布最新「跨學科科學排名2026」，城市大學登上全港榜首、亞洲第三名及全球第11位，其中「投入」的指標更是排名全球第一。



城大在榜上排名從去年第25位躍升至第11位，校長梅彥昌指出，跨學科領域的合作在全球高等教育界將是大勢所趨，城大將繼續致力透過不同的研究院及學院，促進不同科學領域之間的跨學科協作，加強業界、學術研究人員及投資者之間的聯繫。

是次「跨學科科學排名2026」涵蓋全球共911所大學，以3項大指標評估大學在研究項目中「投入」、「過程」及「產出」三個階段的表現。城大在「投入」指標排名全球第一，代表大學積極投放資源及撥款支持跨學科科研項目。

城大發言人表示，未來將積極推動跨學科科學研究，並採取開放及協作的方式，鼓勵不同學院的學者相互分享研究成果，並透過創立多所研究院及學院，包括城大創新學院、數碼醫學研究院、人工智能與科學研究院、材料科學創新研究院，以及未來學習研究院等，營造有利環境，培養學生及研究人員以創新思維應對全球議題及挑戰。

「跨學科科學排名2026」中香港五強大學排名，除了城大以排名11居首位外，港大全球排名32、理大全球排名46、浸大全球排名52，以及中大全球排名69。