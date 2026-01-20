政府賣地供建學生宿舍　恒大看中沙田地皮：步行距離10分鐘

發展局今日（20日）邀請市場就使用三幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業用地，發展專上教育學生宿舍，於兩個月內提交意向書。香港恒生大學已率先表達有意「入主」小瀝源及啟德地皮，尤其是前者，恒大副校長（機構發展）陳天恩形容「步行距離10分鐘，最啱啦」。



小瀝源用地附近地圖，恒大就在旁邊。（發展局提供）

發展局首次透過於公開市場賣地，鼓勵學生宿舍發展。三幅用地交通均相對便利，鄰近港鐵站，附近社區及商業設施亦比較完善。

沙田小瀝源用地：鄰近第一城站和石門站

其中位於小瀝源的用地周邊集合商業、住宅及其他土地用途，鄰近港鐵第一城站和石門站。用地面積約0.11公頃，最高地積比率為9.5，而建築物高度限制則為主水平基準上120米，可建最高樓面面積約為10,000平方米。

恒大副校長：啟德地皮距離校舍15至20分鐘車程

恒大率先表達有意「入主」小瀝源及啟德地皮，尤其是前者，恒大副校長（機構發展）陳天恩形容「步行距離10分鐘，最啱啦」。至於後者，陳天恩指距離校舍也只是15至20分鐘車程，同樣適合。

陳天恩指，恒大現時有1,300個校內宿位和300個校外宿位，需要多600個宿位；希望除了非本地學生外，也可供給本地生入住。

不過，政府今次是將地賣給發展商，所以教育機構須與發展商合作。陳天恩表示，校方對此非常歡迎，希望能與發展商共同設計宿舍，提供能豐富宿生體驗的配套。

啟德用地附近地圖。（發展局提供）

啟德用地：鄰近啟德體育園

其中一幅位於啟德的用地，位處啟德發展區前南面停機坪區，鄰近啟德體育園，並毗鄰今年啟用的新急症醫院，附近港鐵站包括啟德站和九龍灣站，位於海旁，享有啟德內灣海景。用地面積約0.74公頃，最高地積比率為5.8，建築物高度限制為主水平基準上80米，而最高上蓋面積則為65%，可建最高樓面面積約為43,000平方米。

專家：地皮附近設施未必能滿足宿生需要 樓宇內要留充足共用空間

發展局聯同教育局於去年7月推出「城中學舍計劃」，透過放寬發展管制措施，促成私營發展商／營辦商改裝商廈成為學生宿舍，照顧專上院校學生的需要。

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江指，改裝商廈成為學生宿舍有不少限制，例如窗戶未必能滿足計劃要求，洗手間、間隔也要重新安排；現在能從頭建一棟宿舍，自然會更理想。

不過，他亦指地皮附近設施未必能滿足宿生需要，建議樓宇內要預留共用空間供宿生使用。

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江。（資料圖片／何夏怡攝）

東涌東用地：毗鄰2029年通車的東涌東站

位於東涌新市鎮擴展區的用地毗鄰將於2029年通車的港鐵東涌東站。用地面積約0.25公頃，最高地積比率為9，而建築物高度限制則為主水平基準上160米，可建最高樓面面積約為23,000平方米。

東涌東用地附近地圖。（發展局提供）

