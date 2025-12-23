學生宿舍概念托起工商舖大市　中原：明首季「量升價穩」約940宗

中原（工商舖）今日（23日）表示，2025全年截止12月15日共錄得約3,588宗工商舖買賣成交，已較去年全年上升約20.9 %，而總成交金額則錄得約643.32億元，較去年約640億元僅窄幅上落。



展望2026年，預料明年首季工商舖買賣成交量可維持升勢，將錄得約940宗成交。又指在各利好消息支持下，工商舖物業價格相信已趨見底，估計成交金額可達約126億元，而租務表現則告平穩，明年首季會錄得3,600宗租務成交。



潘志明：商舖市場氣氛仍偏軟 投資取態審慎

本港旅遊及零售行業復甦，零售業總銷貨價值連續半年錄得正增長，訪港旅客人次亦持續錄得升幅，惟未能反映在商舖買賣市場上。中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，2025年第四季錄得約145宗買賣成交，涉及金額約23.2億元，按季大幅回調約19.4%及約43.2%；而全年累計總成交宗數則錄得約701宗，成交金額約131億元，較2024年約750宗及約199.1億元分別減少約6.5%及34.2%。

潘志明指出，現時商舖市場氣氛仍然偏軟，市場整體投資取態偏向審慎，回報率達5厘或以上的商舖才足以吸引到投資者注目。同時，資深投資者沽貨步伐未見減慢外，以往較為惜售的財團及業主亦加入沽貨行列，其中美國麥當勞集團最受市場矚目。

中原(工商舖)工商部董事劉重興（左）、中原（工商舖）董事總經理潘志明（中間）、中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓（右）

商舖第四季僅645宗租務 按季回落近三成

至於商舖租賃市場方面，潘志明指出，商舖第四季僅約645宗租務，涉及成交金額約6,465萬元，按季回落約28.7%及約28.6%，連續3季錄得跌幅；而全年累計錄得約3,370宗成交，總金額約3.32億元，與2024年約3,544宗及約3.51億元比較僅窄幅上落。

潘志明分析，由於舖位市場放售盤源多，加上租金仍見低企，拖累準買家入市意欲，市道仍見疲弱，預測2026年第一季舖位買賣成交可達約200宗，總金額約30億元；而買賣價估計仍有5%至10%下調空間。至於租賃方面，第一季預料將錄得約900宗成交；惟整體租金表現仍然受壓，核心區租金料有約10%跌幅，而非核心區租金跌幅則貼近10%至15%水平。

中原（工商舖）董事總經理潘志明。

第四季工商舖市場錄753宗買賣成交

潘志明指，2025年整體工商舖市場呈現「量升價穩」態勢。2025第四季工商舖市場錄得約753宗買賣成交，總成交宗數則錄得約3,588宗，較2024年約2,968宗上升約20.9%，重回逾3,000宗水平，反映市場表現見穩。而第四季成交金額則攀升至226.9億元，為2022年至今單季最高；總成交金額則錄得約643.32億元，較去年微升約0.46%。

學生宿舍概念掀全幢物業續受追捧

潘氏指出，工商舖買賣成交的升幅主要來自於下半年全幢商住物業及酒店成交的一波爆發，政府近年積極打造「留學香港」品牌，成功吸引大量非本地學生來港升學，在學生宿舍效應下，帶動2025年全年暫錄得52宗全幢成交，涉及金額約150億元。

而下半年全幢則錄得36宗，當中個別預料會改裝為學生宿舍，包括尖沙咀金巴利道80號全幢商住物業連賓館牌照以約1.1億元沽出，佐敦新填地街98至104號甘霖大廈全幢則以約1.08億元易手。

佐敦新填地街98至104號甘霖大廈全幢則以約1.08億元易手。

料2026年首季整體工商舖錄940宗成交

潘氏指出，連同全幢成交在內，2025年度逾億元工商舖成交錄得約70宗，涉及總成交金額約409.1億元，預料2026年在改裝學生宿舍熱潮持續下，工商舖大手買賣交投亦保持熾熱，帶動整體買賣表現，2026年第一季整體工商舖可錄得約940宗買賣成交，成交金額約126億元，價量將會較2025年第四季有所上升，而租金水平仍會持續偏軟，料會平穩至下跌15%，交投量則會穩中向上。