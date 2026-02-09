科大與英特爾共建聯合實驗室　聚焦和探索高能效智能運算

科技大學與英特爾宣布成立「科技大學-英特爾聯合實驗室」，這是一項為期三年的研究計劃，重點探索高能效近記憶體運算架構，以應對人工智能應用在效能與能源效率方面的挑戰。科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，聯合實驗室的成立是呼應科大《策略發展計劃2031》中將「人工智能、未來運算與電子學」列為核心研究方向的重要實踐，體現了科大推動研究成果落地應用的持續努力。



在科大首席副校長郭毅可（後排左）、英特爾中國區董事長王稚聰（後排中）及英特爾公司大學合作資深總監Gabriela CruzTHOMPSON（後排右）的見證下，協議由科大副校長（研究及發展）鄭光廷（前排左）與英特爾中國研究院院長宋繼強（前排右）簽署，標誌着聯合實驗室的正式成立。(科大提供圖片)

聯合實驗室將由科大電子及計算機工程學系講座教授兼方氏工程學講座教授謝源牽頭，聚焦於智能設備在運算、記憶體、I/O頻寬及能效等方面的技術挑戰開展研究。雙方冀通過軟硬件協同設計創新，為智能設備與可持續人工智能系統的未來發展提供技術基礎。

在科大首席副校長郭毅可、英特爾中國區董事長王稚聰及英特爾公司大學合作資深總監GabrielaCruz THOMPSON的見證下，協議由鄭光廷與英特爾中國研究院院長宋繼強簽署，標誌着聯合實驗室的正式成立。王稚聰表示，英特爾長期致力於建設開放的生態，持續推動與學術界的合作，加速實驗室成果產業化應用落地。而香港科技大學在計算機科學與工程等領域積澱深厚，並在未來技術探索方面具有重要影響力，英特爾期待與科大的學者們緊密協作，共同探索更高效、可持續的運算範式，踐行綠色技術創新與可持續發展。