醫管局護士學校招300人 26/27學費將調整　課程新增VR元素

醫管局護士學校提供的3.5年全日制護理學專業文憑課程今日（3月2日）開始招生，每年招收300個學額，完成課程後具資格成註冊護士，今年課程將新增虛擬實境（VR）元素，學生將模擬真實病房各種複雜情況，深化他們課堂知識的實際應用，26／27學年收費料將較去年的全期133,600元有所調整，醫管局將於稍後公布。



醫管局護士學校代理高級護士長何麗雅估計，課程將吸引1500至1600人報名，約5至6人爭一個學額。她表示畢業生就業率理想，去年課程畢業生在首3個月內，就業率高達9成，大部份均受聘於醫管局轄下聯網醫院工作，佔整體畢業生超過九成。



醫管局護士學校提供的3.5年全日制護理學專業文憑課程今日（3月2日）開始招生，每年招收300個學額。（金敏琍攝）

3.5年取第五級的本地護理學課程

醫管局去年將轄下四間護士學校整合，包括明愛醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院（註冊護士）及葛量洪醫院（登記護士），成立「醫管局護士學校」。26／27學年，三所註冊護士學校各招收100名學生，合共300名學生。

醫管局護士學校代理高級護士長何麗雅表示，四校協同學生可共享教學資源與設施，提升學習條件與環境。此外，上學年開始，全日制護理學專業文憑課程由4年縮短至3.5年，是目前唯一可以在三年半內，完成相等資歷架構第五級的本地護理學課程。何麗雅解釋，主要涉課堂及實習間距時間縮短，讓兩者銜接更連貫，課堂上的內容、專業性及學生實習時數，並沒有減少。

新增VR虛擬真實病房

課程新增VR元素，學生透過VR眼鏡，能將課堂專業知識應用在虛擬病房上。（金敏琍攝）

為了讓學生更容易將課堂知識應用在實際環境，何麗雅表示課堂規劃時，透過協助將虛擬實景技術放在課堂中。學生透過VR眼鏡，能將課堂專業知識應用在虛擬病房上，包括解答虛擬病人疑問、幫助他們量度血壓、熟習專業流程。此外，課程亦著重體驗式學習，其中學生會穿上約25至30磅的「妊娠模擬器」，了解孕婦在最後孕期時體型改變及體量所帶來的不便及不適。

課程由即日起至8月7日接受報名，申請人將分階段面試及獲得取錄結果。被問及面試「貼士」，何麗雅稱，整個面試過程共30分鐘，分小組討論及個人部份，面試中有兩難題目，旨在了解申請人溝通技巧、處理方法，以及同理心展現，亦會涉及醫療時事認知等題目。

課程亦著體驗式學習明，其中學生會穿上約25至30磅的「妊娠模擬器」，了解孕婦在最後孕期時體型改變及體量所帶來的不便及不適。（金敏琍攝）

女文員受家人及上司鼓勵「轉跑道」

今年修讀護理學專業文憑課程三年級學生陳映喬，曾夢想當白衣天使，惟當年DSE考試未如理想故打消念頭，她曾在醫院門診當文員，工作期間對護理行業有更進一步認識，加上母親及姨媽亦曾任護士，受上司鼓勵下鼓起勇氣「轉跑道」報讀護理文憑，終獲取錄。

陳映喬表示，過往工作經驗結合專業知識，能更好地為病人服務及溝通，「以前在文員曾遇見接觸不同年齡病人，包括聾啞及聽障人士，有些甚至唔識字，所以到病房同佢哋溝通時更有經驗及信心。」

（左起）護理學專業文憑課程三年級學生樊守峰、代理高級護士長何麗雅及三年級學生樊守峰陳映喬。（金敏琍攝）

幫助人具使命感 男生DSE畢業報讀護士課程

另一位三年級學生樊守峰自小認同護士工作，認為具使命感，因此在DSE畢業後隨即報讀相關課程，認為醫管局能提供更充足全面資源以供學習，加上學校設有與真實病房一樣的模擬病房，均讓他適應及冷靜應對不同情況。