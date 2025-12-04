JUPAS｜嶺大健康及社會服務管理49人爭1席　理大護理逾2000人報讀

2026/27年度大學聯合招生辦法（Jupas）首輪申請昨日（3日）截止，按首三志願（Band A）申請人數計算，嶺南大學的社會科學學士——健康及社會服務管理最激烈， 約49人競逐一個學位，其次為教育大學心理學社會科學學士和運動科學及教練理學士及體育教育學士，分別約48人及47人爭一個學位。



最多學生列為首三志願的是理工大學護理學理學士，合共有2,236人報讀，爭奪193個學位，平均11.6人爭一席。



+ 4

香港大學

據香港大學的最新數字，最多學生報讀的是港大護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別，合共有1,399人；社會工作學學士競爭則最激烈，390人爭35個學額，平均約11人搶一個學額。

港大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港大學提供）

港大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港大學提供）

中文大學

據中文大學的最新數字，理學士最多學生報讀，有1,994人；競爭最激烈的課程為幼兒教育，721人爭19個學額，平均約38人搶一個學額。

中大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港中文大學提供）

科技大學

科技大學方面，理學A組（專為對物理科學感興趣的學生而設）最多人報讀，有648人；競爭最激烈的為理學士（生物醫學及健康科學），194人爭25個學額，平均約8人搶一個學額。

科大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港科技大學提供）

浸會大學

浸會大學列出數據，最多學生報讀工商管理學士，共1,232人申請；競爭最激烈課程為環球螢幕演技藝術學士，282人爭奪8個學額，平均約35人爭一席。

浸大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港浸會大學提供）

城市大學

城市大學方面，最多學生報讀工商管理學士（會計），共1,140人報讀；競爭最激烈為工學士（創新與企業工程），483人爭16個學額，平均約30人競爭。

城大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港城市大學提供）

理工大學

理工大學方面，護理學成為最熱門課程，有2,236人報讀；工商管理組合學士課程競爭最激烈，714人競爭17個學額，平均約42人爭一學額。

理大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港理工大學提供）

理大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港理工大學提供）

教育大學

香港教育大學的數據顯示，最多學生報讀運動科學及教練理學士及體育教育學士，共1,168人；競爭最激烈的課程是心理學，952人爭20個學額，平均約48人競爭。

教大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港教育大學提供）

嶺南大學

嶺南大學最新數據顯示，歷史文學士最多學生報讀，共453人申請；競爭最激烈課程為社會科學學士（健康及社會服務管理），394人爭奪8個學額，平均約49人爭一席，是8間大學中競爭最激烈的課程。

嶺大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港嶺南大學提供）

嶺大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港嶺南大學提供）

都會大學

香港都會大學中，護理學（普通科）最多學生報讀，共1,686人申請；競爭最激烈課程為持續旅遊及款待管理榮譽工商管理學士，433人爭奪25個學額，平均約17人爭一席。

都大大學聯合招生辦法（Jupas）首輪數字。（香港都會大學提供）