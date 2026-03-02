科大醫學院全球招聘創院院長　料本月與政府簽諒解備忘錄

科技大學獲政府批出於牛潭尾興建本港第三間醫學院。科大校長葉玉如於傳媒發布會上表示，計劃於本月內與政府簽訂諒解備忘錄，內容涵蓋課程認證、資金安排、教學醫院資源、教職員招募，現時正全球招聘創院院長。



科大校長葉玉如表示，醫學院正全球招聘創院院長，本月內將與政府簽訂合作備忘錄。（蕭輝浩攝）

葉玉如稱，去年12月已與政府舉行籌建新醫學院啟動會議，向政府介紹落實方案，今年第一季起，定期與政府籌備新醫學院工作組會面匯報進度，並計劃首季與政府簽訂諒解備忘錄，內容涵蓋課程認證、資金安排、教學醫院資源、教職員招募。

全球招聘創院院長 校內醫學院大樓2028年第二季落成

科大醫學院將於2028年有首批50名學生入學，葉玉如表示，校內醫學院綜合大樓預計2028年第二季落成，待牛潭尾醫學院建成後再遷至當地。現時科大正全球招聘醫學院創院院長，並設立督導委員會，由葉玉如任主席，成員包括科大管理層，以及麥海雄醫生、前中文大學醫學院院長霍泰輝、前香港大學醫學院院長梁憲孫、前醫院管理局行政總裁高拔陞。

現時科大已設立醫學院臨時辦公室，由霍泰輝任總監負責招聘和課程設計等事宜。醫學院正招聘臨床教授和從事醫學科學研究的教授，現時已接獲數十份申請。收生方面，葉玉如稱將按政府要求，一半學生為非本地生，當中內地生和國際學生各佔一半。

校外物色合適物業 購置作辦公室教學點

另外，科大校內正進行多項擴建工程，並於校外增設多個教學點和辦公室。葉玉如解釋，現時學校非本地生人數，接近本地學生的一半，有需要增加教學空間。其中斥資3.5億購入金鐘統一中心4樓全層將用作商學院課程，料5月啟用，另於觀塘增設研究生學習中心以及行政辦公室，辦公室容納約200名負責財務、人事的員工。

副校長（發展）鄺家陞表示，科大正於觀塘、九龍灣和九龍城區物色物業，「有好選擇一定唔會放過機會。」

科大舉行新春傳媒聚會，校長葉玉如（左三）表示，醫學院將於2028年9月迎來首批學生。（蕭輝浩攝）

葉玉如又稱，科大將是首批進駐河套的機構之一，亦有意參與北部都會區大學城發展，希望與國際知名大學在北都合辦課程。首席副校長郭毅可補充，相信北京大學、清華大學將落戶北都大學城，期望有機會與內地大學在北都合作。