科大校長出席達沃斯論壇　交流神經科學及健康創新等議題

香港科技大學校長葉玉如教授剛出席在瑞士達沃斯舉行的2026年世界經濟論壇（WEF）年會，作為香港唯一獲邀出席該論壇的大學校長，她參加了多場圓桌會議及專題研討會，就神經科學、大學在時代變遷中的角色、科研的未來發展，以及健康創新等議題，與全球領袖作深入交流。



香港科技大學校長葉玉如出席在瑞士達沃斯舉行的2026年世界經濟論壇（WEF）年會。（科大提供圖片）

本屆年會以「對話精神」為主題，雲集來自逾130個國家及地區，超過3,000多位政商、民間社會與學界領袖，其中包括近65位國家元首和約850位頂尖企業行政總裁，共同探討如何應對當前複雜的地緣政治與科技挑戰。

作為國際知名的神經科學家，葉玉如獲邀於主題為「關於大腦的最新發現」的專題研討會上擔任嘉賓講者，與來自牛津大學、蘇黎世聯邦理工學院及醫療科技公司Viz.ai的頂尖科學家和科技先驅同場討論。她指出，神經科學與先進科技的結合正在重塑大腦健康醫療，並強調這種整合具有巨大的潛力，有望為該領域開闢新局面。

稱科大社群迄已創辦逾1,900家初創企業

葉玉如亦以香港高教界唯一代表的身份出席全球大學校長論壇（GULF）。她在相關圓桌會議上闡述，大學應致力謀求公共福祉，積極促進對話、搭建橋樑、凝聚共識，並為客觀與理性的交流提供土壤。她又指出，大學需要擔當「知識橋樑」，推動跨界合作，與政府、業界及慈善機構建立夥伴關係，有助將科研成果轉化為切實的社會效益，使科研真正服務大眾。

在全球大學校長論壇（GULF）的圓桌會議「高層對話：保障科研的未來」上，她提到港府已推出多項資助計劃，包括配對基金，藉此促進學術界、產業界及風險投資者之間的協作。此外，科大持續致力為香港建立創科生態圈，科大社群至今已創辦逾1,900家活躍的初創企業，其中包括10家獨角獸企業和17家經上市集資或被併購、已成功退場的公司，持續推動香港、區域以至全球的創新與創業發展。

在另一場題為「醫療創新作為經濟增長策略：以更明智的融資提供優質醫療保健」的會議中，葉玉如指出：「長久以來，醫療體系的重心多放在疾病的應對，而非預防。我們必須轉向主動、可預測且高度個人化的醫療模式。透過投資於由人工智能、可穿戴式設備及邊緣運算技術驅動的預防性醫療，不僅能改善整體人口健康，亦能提升經濟生產力，並構建更具持續性的醫療系統。 」

葉玉如表示，很榮幸能夠代表科大及充滿活力的香港地區，出席今次論壇及分享觀點。科大將持續致力於成為促進國際合作與推動可持續創新的橋樑。