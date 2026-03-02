科大推AI必修課佔6學分　新高性能運算大樓預計明年初啟用

人工智能發展迅速，科技大學亦因應科技發展作課程改革，包括推出所有學生必修的「AI通識課」、檢討計算機科學課程，並且提出將AI融入不同學科的「AI+X」科研教學概念。同時科大正興建專用大樓，承載人工智能與高性能計算設備，首階段預料明年初投入使用。



科大首席副校長郭毅可表示，科大已於大學通識課設兩科與AI相關的課程，其中一科專門教授AI素養，另一科教不同學科的學生，如何將AI應用和融入個別學科，讓不同學科學生都熟識AI，亦會將AI元素融入不同學科。

科大首席副校長郭毅可。（蕭輝浩攝）

他同時透露，科大正思考計算機科學課程設計，邀請不同頂尖專家給予意見，期望課程能追上科技發展和社會需要，培育未來10年所需人才。

至於硬件方面，科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，校內已設有全港最大規模，由1500張輝達（Nvidia）H800圖形處理器組成的超級計算模塊，以及全港最大液冷數據中心。目前科大正分階段興建專用大樓，承載人工智能與高性能計算設備，涉及的服務和供電量高達12兆瓦，首階段預料明年初投入使用，目標是實現80%液浸冷卻，節省80%耗能。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷。（蕭輝浩攝）

談及科大在AI研究的發展定位，鄭光廷指發展AI涉及三個層次，包括算法模型、基建設施、芯片及相關材料，而科大作為研究型大學能將三個層次整合，不少大學均希望與科大合作。

被問及現時中美關係緊張，會否影響科大與其他大學合作或取得芯片等設備時，科大校長葉玉如稱研究層面影響不大，自己也有和美國的大學合作研究。鄭光廷則認為，不同國家規管各有鬆緊，會繼續建立國際合作，形容「有些路不好走走其他路、有敏感領域改做其他領域」，國際研究合作一直不受阻礙。

近日美國和以色列空襲伊朗，郭毅可表示科大現時有伊朗學生在讀，目前沒有教職員受影響，現時正跟進學生在中東的情況。

葉玉如又稱，科大將是首批進駐河套的機構之一，亦有意參與北部都會區大學城發展，希望與國際知名大學在北都合辦課程。首席副校長郭毅可補充，相信北京大學、清華大學將落戶北都大學城，期望有機會與內地大學在北都合作。