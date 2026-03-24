科大推長者護腦社區計劃　為6000名長者提供早期阿爾茲海默症檢測

香港科技大學周一（23日）宣布推出為期五年的「長者護腦社區計劃」，將會招募6,000名60至75歲的居家長者參與檢測，及早識別出有阿爾茲海默症或輕度認知障礙徵兆的長者，並在社區層面及早介入，提供適切支援。



科大宣布推出為期五年的「長者護腦社區計劃」。(科大提供圖片)

計劃獲利希慎基金、黃廷方慈善基金及陳廷驊基金會共提供3000萬元資助，由科大牽頭和負責策劃，在InnoHK香港神經退行性疾病中心的支援下全面推行，並與東華學院合作以協調前線社福機構的運作和社區教育工作。

檢測流程分為四個階段

「長者護腦社區計劃」將利用科大研發的血液檢測技術為居家長者提供免費檢測服務，整個檢測流程分為四個階段，參加者會接受認知能力評估、常規血液檢驗，因應個別情況，參加者可能還會進行生物標記評估及腦部影像掃描等檢測，以識別早期阿爾茲海默症及輕度認知障礙的跡象。

科大校長兼香港神經退行性疾病中心主任葉玉如表示，計劃有助促進腦退化相關疾病的照護，推動先進醫療服務的普及化。(科大提供圖片)

科大校長兼InnoHK香港神經退行性疾病中心主任葉玉如表示，透過此計劃，科大 將全球首創的血液多蛋白標誌物測試，從臨床應用拓展至社區層面。這項創新技術整合了與阿爾茲海默症相關多個生物通路的血液蛋白生物標記，以低入侵性的方式實現更早期檢測，為受影響的家庭爭取寶貴診治時間，讓他們能夠及早規劃照顧方案、尋求支援，有望改變腦部健康的發展軌跡。

精神健康諮詢委員會主席林正財歡迎科大推展項目到社區，並指出若能及早找出尚未出現病徵的認知障礙風險人士，協助將發病時間延後數年，整體患者人數便有望下降。(科大提供圖片)

精神健康諮詢委員會主席林正財稱，科大成功研發的血液檢測技術，能在阿爾茲海默症患者尚未察覺任何病徵之前，便識別其患病風險，是一項重要的科研突破。他指出，以往患者察覺出現認知障礙時往往為時已晚，因腦內致病蛋白質已造成不可逆轉的傷害，但能在極早期、甚至未出現病徵前識別高風險人士，藥物研發便有機會真正控制病情。

創新科技署署長李國彬表示，由科大及InnoHK旗下香港神經退行性疾病中心研發的血液檢測技術，將其前沿研究轉化為可在社區應用的早期風險識別工具，有助及早識別阿爾茲海默症及輕度認知障礙的風險，從而更有效應對人口老齡化的挑戰，充分體現「創科惠民」的初心。