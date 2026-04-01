日內瓦發明展科大取62獎　六成項目引進AI技術涵蓋醫療及低空經濟

科技大學在第51屆日內瓦國際發明展中，與科大（廣州）組成62支參展團隊共取62個獎項，打破歷年紀錄，獎項總數屬全港高等院校之首。科大日前舉行成果發布會展示多項創新發明，內容涵蓋人工智能（AI）、電子、醫療健康科技、低空經濟及材料科學等多個策略科研領域。



智慧醫療新里程 AI爭取生命黃金時間

日內瓦發明展吸引全球約40個國家及地區逾千項項目競逐，科大團隊於今屆共取得13個評審團嘉許金獎、20個金獎、20個銀獎及9個銅獎，逾六成獲獎項目涉及人工智能（AI）技術。獲獎項目以醫療健康科技最為矚目，其中包括由尤樂文教授團隊開發的 AI 多重超級細菌快速檢測機，由電子及計算機工程學系、化學及生物工程學系教授尤樂文團隊開發，只需少量血液，即可在45分鐘內識別8種病原體，為急症及兒科救治爭取黃金時間。

科大跨學科學院綜合系統與設計學部主任、計算機科學及工程學系講座教授張黔教授（右一）帶領團隊，開發出專為慢性阻塞性肺病患者而設的AI居家健康管理系統。上圖另外兩位是其團隊成員、計算機科學及工程學系研究助理教授謝文濤博士（左一），以及博士研究生徐馳先生（右二）。（科大提供圖片）

另外，大腸癌極早期血液AI篩查檢測平台「EpiLumenix」，由生命科學部、化學系助理教授張理升團隊研發，只需2毫升血液即可精準識別0期大腸癌（即最早期的大腸癌），靈敏度高達75%，遠優於傳統糞便檢測，加上傳統腸鏡檢查的入侵性高，事前須禁食或進行腸道準備，新檢測方法能提升患者的依從性，有望將癌症防治由被動治療轉為主動預防。

科大電子及計算機工程學系、化學及生物工程學系教授尤樂文教授帶領團隊研發的AI 多重超級細菌快速檢測機。圖為團隊成員、LAMPRay Diagnostics首席執行官Steevanson BAYER博士（右）及首席技術官卜暘博士（左）。（科大提供圖片）

守護慢性阻塞性肺病患者 研可攜式抗蛇毒血清注射筆

亦有專為慢性阻塞性肺病患者而設的AI居家健康管理系統。這項發明由計算機科學及工程學系、電子及計算機工程學系講座教授張黔團隊研發，結合了耳機監測與深度相機，分析患者咳嗽聲並預警急性發作，讓慢性病患在家中也能獲得專業級監測。此外，朱廣教授團隊針對全球每年數百萬宗蛇咬個案，研發出新一代重組抗蛇毒血清注射筆，體積輕巧且不易誘發過敏，大幅降低了血清的生產與使用門檻。

科大生命科學部及化學系助理教授張理升教授帶領團隊開發出大腸癌極早期血液AI篩查檢測平台。圖為團隊成員、生命科學部研究生謝文軒先生（左）及陳希雯女士（右）。（科大提供圖片）

科大生命科學部、化學及生物工程學系教授朱廣教授（左）、生命科學部博士後研究員許乃寧博士（中）開發出易於攜帶的新一代抗蛇毒血清注射筆。圖為團隊合照。（科大提供圖片）

低空經濟與先進製造 解決全球生活難題

除了醫療，科大亦研發出「貼地」發明，包括「AeroRelief」急救無人機，由計算機科學及工程學系、綜合系統與設計學部李默教授團隊研發，系統針對偏遠山徑等救援盲點，利用AI分析求救訊號，將地面一小時的救援時間縮短至數分鐘，精準判斷所需物資，如自動體外心臟去顫器、腎上腺素注射筆等，並規劃最佳路線，透過低空經濟技術將急救物資送達患者手中。

科大計算機科學及工程學系、綜合系統與設計學部教授李默教授（左）帶領團隊研發的急救響應無人機系統「AeroRelief」。圖為團隊成員合照，包括計算機科學及工程學系研究生胡駿銘先生（中）。（科大提供圖片）

材料與機器人領域方面，化學及生物工程學系副教授周圓圓研發出透光太陽能板，以解決傳統板材厚重、遮光的局限，令摩天大樓的玻璃幕牆具備發電功能；電子及計算機工程學系助理教授林彥宏，開發了名為「LightSkin」的光學觸覺皮膚，厚度只有3至5毫米，能賦予機器人如人類般靈敏的觸感，為醫療復康帶來新曙光。其餘獲獎發明還包括提升模具工藝品質控制的智能感測器、以及AI藝術創作及ID註冊平台。

學術透過AI協作 從實驗室走向市場

科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授指出，此次佳績是科大與科大（廣州）「強強聯手」的成果。科大協理副校長（知識轉移）金信哲博士表亦示，獲獎發明充分體現大學如何將研究轉化為實際應用不僅是對科大科研人員的肯定，更向大眾展示了學術研究如何透過AI與跨學科協作，轉化為促進經濟與社會福祉的實際動力。