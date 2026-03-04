理大研眼科AI代理系統　提升臨床判斷質量　料兩年內完成開發驗證

理工大學（理大）研究團隊現正啟動新一代臨床級眼科人工智能代理系統「EyeAgent 2.0」的研發工作，新系統將以專科基礎模型為核心，結合來自不同地區大型眼科中心的真實世界多模態電子病歷數據進行訓練，目標構建具備臨床推理能力的智能決策支援平台，協助醫生進行疾病診斷分析、治療規劃及隨訪管理，提升臨床判斷的質量與效率。



「EyeAgent 2.0」整合眼底影像、光學相干斷層掃描、血管造影及臨床文字資料，並透過多智能體協作框架模擬實際臨床流程，包括資料整合、鑑別診斷、治療規劃及病程預測，目標實現由單次影像分析邁向連續病程決策支援的升級。

系統設計強調人機協作，所有最終臨床決策仍由醫生主導，人工智能則作為輔助工具，加強資料整合與分析能力。

理大眼科視光學院科研眼科講座教授、梁顯利長者健康視覺教授兼視覺科學研究中心主任何明光教授領導研究團隊，打造眼科人工智能臨床代理系統「EyeAgent 2.0」。（理大提供圖片）

未來兩年完成系統開發及驗證 香港市場優先應用

領導研究的理大眼科視光學院科研眼科講座教授、梁顯利長者健康視覺教授兼視覺科學研究中心主任何明光教授表示，項目已申請相關政府創新科技資助，團隊計劃於未來兩年內完成系統開發及驗證，並推動產品化及商業化，未來擬採用年度訂閱與按使用量收費相結合的商業模式，優先於香港市場開展應用。