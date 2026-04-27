理大與扶康會成立亞洲首個共融創新中心　促進社會共融發展

理工大學與扶康會共同創立的亞洲首個共融創新中心於上周五（24日）舉行開幕典禮，該中心將聚焦康復科技及殘疾人士職業訓練等範疇，推展項目試點、驗證與優化計劃，以推動香港在促進社會共融發展方面擔當亞洲區領導角色。



理工大學與扶康會共同創立的亞洲首個共融創新中心開幕，雙方正式簽署合作備忘錄。(理大及扶康會提供圖片)

共融創新中心首階段五個跨學科研究將結合理大在商學、醫療健康、社會科學及工程設計等範疇的優勢，涵蓋多個具前瞻性的應用方向，包括制定全港首個《共融科技採用標準》，為非牟利機構安全有效地應用科技提供指引；運用 3D 打印技術開發個人化眼科輔具；應用「嶄新抗菌表面技術」，研發衛生防護 3D 打印配件，提升集體生活環境的安全水平；以人工智能科技，輔助吞嚥評估系統；以及利用智能食物製作系統，提供營養優化的軟餐等。

中心亦致力重新定義殘疾人士的工作價值，通過結合臨床實踐及應用技術，協助服務使用者由傳統的代工生產轉型至參與研發和生產自家品牌的產品。

一眾嘉賓參觀展覽，了解理大科研項目。(理大及扶康會提供圖片)

出席開幕禮的勞工及福利局副局長何啟明表示，期待中心可結合各機構的優勢，為殘疾人士在社區生活的多元需要提供更適切的服務，並進一步紓緩殘疾人士照顧者的身心壓力。他又說，政府將繼續聯同社福界、學術界和商界等，攜手推動康復服務的創新發展，共建關愛共融的社會。

理大協理副校長（大學發展）羅璇表示，理大致力推動產學研深度融合，並透過可持續商業模式，將具潛力的跨學科研究成果，轉化為可長期實踐的創新解決方案，回饋社會。

扶康會會長葉恩明說，共融創新中心將理大專業的科研技術，融合扶康會多年的前線實踐經驗，徹底打破過往單向「接受服務」的概念，讓殘疾人士躋身於「創造者」的行列。他認為，此舉不僅是讓他們自力更生，更是讓他們獲得尊嚴和成就感。