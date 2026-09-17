講教育｜從社區學院到名校：港生可借鑑的「曲線升學」智慧

作者：時美真博士

多年前赴美國拜訪加州社區學院，結果是衷心佩服當地中國人的讀書智慧。

筆者佩服的不是腰纏萬貫，隨時入私立大學不用眨眼的家庭；而是那些成績與家境均一般，但懂得用最能負擔的學費，將子女送上一級名校的父母。



美國最顯赫的大學，大部份是私立大學，學費貴不可言。當然更是削尖頭也無法打進去的名校。

一些來自不同地區的中國人，一見勢色不對，就立刻來個窮則變、變則通。

知道付不起私立大學的高昂學費，就立即轉移目標去學費較低的政府大學。但想進入名政府大學，難度同樣的高；中學時成績不是極端優秀，加上各方面都有平衡表現的同學，名政府大學也同樣是望門興嘆。

中國人的士大夫思想一向牢固萬分；家長/學生立刻想出了另一條聰明途徑。在美國專上教育系統中，政府特別為成績較差，或已經在職一段時間後計劃回校讀書的同學，設立了一個太平門 — 美國遍處可見的政府社區學院。學費低到離奇之餘，更明顯的是大部份準備入學的同學，都是連較差的四年制大學也入不到；或一些在社會工作了一段時間，書本已一早拋在腦後的同學。所以社區學院幾乎是不設入學門檻的開放式收生。美國政府更為了保障各類型同學均有平等的進修權利，不惜在社區學院制度中，為唸了二年社區學院文憑課程的同學，搭了一條非常之有保障的升學橋樑；這便是規定政府大學（包括名大學在內）要將部分學位保留給社區學院內，成績較佳的畢業生。更重要的是因同學在社區學院已攻讀了兩年（約是四年制大學的頭兩年）；政府為使同學完成的學分不會白費，甚至協助設立資料庫，令同學在社區學院唸了兩年的學分，可以按課程配對，原封不動地搬進政府大學，用作豁免了四年制學院/ 大學內的第一、二年課程。

只要細心一想便知道竅妙在哪裡。現在不是海軍鬥水兵，而是某些成績一般的學生，特別選擇水準較低的社區學院去鬥贏一些成績較差；或甚至放下書本多年的同學。

在這優勢下，很自然地讓部分同學有機會順勢進入公立大學那些預留給社區學院優秀畢業生的學位。成績比較好的同學，甚至有機會進入著名公立大學。因社區學院學費低，所以同學最後既省了大學頭兩年的學費，還可以直入著名公立大學；真正一舉兩得。

在香港方面，成績優秀的同學筆者仍然建議以學費較低的政府資助的平、靚大學為首選。但成績較一般的同學，不妨抄襲一下美國學生選社區學院的智慧。

在香港，未能直入四年制大學的同學，不妨先入高級文憑或副學士。畢業後成績好的可以銜接入資助大學，入不到的也可以退而求其次選一些有認可的自資銜接學士學位。其實一般同學唸書的終點站都不會是高級文憑或副學士；而是學士學位。所以選高級文憑/ 副學士時最重要是量度一下，有多少把握能去到學士學位。如果是像升班一般的直升，這會比畢業後，要四處申請銜接學士學位，有更大的保障。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

