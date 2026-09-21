講教育｜施政報告及五年規劃出爐 讓港人看到政府的施政方向
作者：時美真博士
香港特首的施政報告及五年規劃剛出爐。讓香港人看到政府的施政方向。
在一間公司工作，最重要是明白公司的理念與方向，作出配合。
同樣地，我們也要透過施政報告與規劃的資料；先好好準備自己，去配合這份計劃。
筆者主力看看教育及人才方面的情況。
1. 在整體政策上：香港作為一個國際教育樞紐，這是一向已有的清晰方向。
在施政報告內；更強調北都大學城的開發，將強化香港作為國際教育樞紐的地位，並同時會引進人才。
而目前已經有為數不少的院校，表示對這政策的支持。
作為一個國際教育樞紐，除了可以吸引到外來的學者、學生之外，當然更希望這些人士會一直在香港生活、就業、落地生根，繁榮香港。
另一方面，這政策也可以高速地增加了香港的人口，提升了香港人才的水準。因為進來的都已經是大學生或研究院學生。
面對這政策，現時的香港學生，一定要明白，將來的學歷趨勢是水漲船高。
如果不急急提升自己的學歷，未來在就業上會有一定的壓力。
所以要趁着現在學位比學生還多、自資專上院校門檻還不是太高、而且條條大路通羅馬 （連迂迴曲折的路，也可以去到學士學位 ）：要快馬加鞭的提升自己的學歷。
中學程度的要先去唸副學位（副學士、高級文憑）。
已經有副學位學歷的，要急急找個銜接學士學位。
而已經持有學士學位的，先檢討一下自己的就業情況。最好唸一些可以幫助自己提升就業機會的研究院課程（包括碩士等）。
唸碩士課程時，最好不要選與學士學位相同的科目。
例如持商業學士學位的，唸一個IT、電腦、AI課程。持IT、電腦學士學位的，唸一個商業碩士，務求自己多幾把刀。
因為預計將來AI橫行，每個人都要在AI輔助下、同時兼做幾份工作，所以多一些不同範疇的背景，會對自己有利。
香港人的優點是腳踏實地；同學不需要怕競爭，只要及早醒覺，早些起步。
2. 專注一些較特別的專業課程。在傳媒報道施政報告時，筆者留意到一個小環節。
這便是報道提及有些內地、海外同學，將來可能會赴香港攻讀地鐵學院的課程。
但因為這些同學的赴港簽證，在目前情況並不能完全歸入工作簽證或學生簽證的範疇，因此政府有可能會增添另一類型簽證去配合。當然最後詳細情況，還要以政府的公布為準。
但這報道令筆者關注到：其實香港一些技術性或專業性的中等學歷；例如相關的高級文憑課程，仍存在一些較高的人才需求；否則不用大費周章，要另闢簽證途徑，讓外來學生赴港攻讀這些課程。
所以香港學生不妨留意一下相關報道，增添自己將來就業的選擇參考。
筆者會繼續透過施政報告這些蛛絲馬跡，報道多一些選課程的參考。
作者簡介：
時美真博士
專上院校校長、電台教育節目主持