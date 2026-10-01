講教育｜太多的強調：人生不要輸在起跑線！

作者：時美真博士

這句話可以是對也可以是錯。主要與所有的賽事一樣：是長途賽還是短途賽？

若果是短途的話，一秒也不能差。

但若是長途的話，貫徹的耐力與實力更是關鍵。



教育是由幼稚園至研究院，肯定是長途賽。

所以將太多的關注、努力放在入到名幼稚園、名小學這種不要輸在起跑線上的心態，筆者認為並不太需要。

進一步是家長削尖頭想將子女送入的名幼稚園，名小學、名中學…這中間有幾許是父母的虛榮，也是不得而知。

要留意由名幼稚園直上到中學，可以憑藉學校間的各種形式掛鉤，勉強稱為直路。但由中學至大學最關鍵的這一段，仍是要講實力 （可能還要加一點運氣），看能在公開試有多好的表現。

這一年的表現，不是單看考試那一刻出來的結果，而是之前由小學至中學期間的心血，層層累積，最後才會在這關鍵時候有表現。

筆者的經驗看到，大部分人誤會所謂的層層累積，主要是看之前的名牌學校效應。因而造成對名牌學校的過分憧憬。

但其實最後在關鍵時刻得來的成績仍然是靠這位學生的天賦、努力與家庭的支援及栽培。這次序是有分先後。

先不談子女的天賦與努力。因為一位學生有沒有天賦、肯不肯努力；都不是可以掌握的。

但相對地如何做一個有支援及懂得栽培的家庭（或製造出這種環境），倒是有機會被掌握。

現附上以下的資料供參考：

1。面對現實地看同學的真面目，踏入可向前的路。

由入幼稚園開始，同學的成績與能力都已開始顯現。在這階段的家長，最重要的是有一顆謙卑的心接受現實。是天才的就加以栽培，是讀不到書的要仔細研究一下原因，然後加以適當的輔導。更要知道現實社會內，量度同學標準的便是那把叫做「考試」的尺。也要無可奈何地接受天才也可能會過不到這把尺。

如果考試屢戰屢敗的話，不妨先迴避一下這把尺。去找一些看來迂迴，但仍然有機會到終點的路：例如進入為考試最不能過關的同學而設的應用教育文憑、基礎文憑等課程，然後進入大專院校。再看有沒有機會站在大學門口。這是用另外一個方法將自己的能力發揮出來。如果始終避無可避，被考試卡死，那就沒有辦法，只能夠待進入社會，靠工作經驗、機緣際遇、將自己的能力發揮出來。

2。家庭、師長要留意「錯配」的可能性

最明顯的錯配是明知道一些目標是不可能達到，但仍然硬將這目標加在同學身上，希望有奇蹟發生。最後，這種達不到目標的壓力及挫折感，有可能會將一位同學所有能夠發揮的潛能都磨盡。

相對地帶着客觀與包容的心去接受該同學的長處與短處，並加以適當的配合，更能夠有機會讓這位子女放心地將潛能表現出來。其實上帝造人都很公平，很少有人是一面倒的差、亦很少人是一面倒的好。所以希望師長與家庭能夠帶着愛心，小心地在沙子裏找寶石。找到寶石當然好，而即使找不到，也可以更了解這盤沙。

3。名校效應的迷信。

名小學、名中學除了在顯示背景與實力之外，也不能排除帶着虛榮與炫耀。事實上，名校的老師並不一定教得好，只是多數名校的父母，有時間、金錢去加強對子女的關注，例如不同形式的補習、專業性訓練等。加上這些，自然有比較出色的公開試表現。

相對地若果同學資質平平、家境緊絀，與校方各種要求有落差；筆者不認為這是更適合同學發揮潛能的環境。

搞不好，還可能要承受不必要的冷暴力。

所以公開試優秀成績與名校掛鉤，在某程度上是有誤差。應該加上一句是：名校的考試成績：只與學校、同學（加上背後的家長）掛鉤。否則怎會有街坊學校出了狀元！

沒有踏進上邊這三個坑，即使最後未有一般人眼中的成功，也應該錯不到哪裏。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

