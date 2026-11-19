作者：時美真博士

求職的敲門磚是學歷與工作經驗。兩者同樣重要。

如果只有豐富工作經驗，沒有亮麗的學歷，有沒有快速方法，可以拿到一個見得人的學歷？



可能並不是一個可以用亮麗兩個字去形容的學歷，但起碼也是個可以充充求職信篇幅的學歷。

但除非是天才，否則正式的學歷，都需要有固定的時間去取得。例如小學六年，中學六年，大學四年。

所以在哪裏找到捷徑？

坦白說，可以循捷徑拿到的學歷，通常都會是課程名字勉強過得人，但較短期的課程。

當然，嘗試走捷徑時，最擔心的仍是可能會欲速則不達。萬一取得一個一看便知道是「詐騙式」的學歷，更會有反效果。

整體而言，筆者會推介香港持續進修基金內的課程。

持續進修基金內的學士學位/副學位等課程，在認可上有一定的保障。但攻讀期會較長。

至於那些短期、學分較少的課程，則可能是我們考慮捷徑時的選擇。

因為在某程度上，課程仍然有學術評審局與持續進修基金作基礎式的把關。

但因每人只有二萬五千元，所以要慎用。以下是筆者的一些建議。

1。如果可以選擇院校，最好選一些有教育背景/ 地位的專上院校，在學歷認可方面，會比較有保障。

2。課程的名稱也很重要。有些課程名稱是帶有很重的商業味道，或包含比較潮流的字句。其實在長遠而言，都可能會有反效果。所以較實在的文憑證書等等便足夠。

3。過往已經有不少同學在申請學費發還時發生問題。以下筆者將要留意事項分別列出，要小心看清楚相關資料：

當然最重要的是課程可以在持續進修基金的網站內找到。不要光聽院校片面之言，更不要相信那些學校方面會給予補貼，所以等同獲得持續進修基金等等的說法。

申請持續進修基金其中一個要求是上課的出席率要有70%。如果不能夠肯定的話，最好先與院校再確認一次才去申請。

申請持續進修基金課程成績要有50%。要留意即使學校的合格率是40%，而你在這課程是獲得校方的合格成績。但若果成績未到50%或以上，仍不會符合持續進修基金的申請要求。至於修讀語文的同學，如果課程有基準試，也要同時達到相關的要求。

最近持續進修基金亦再次提醒院校課程的歸類問題。如果該持續進修基金課程是屬於某個學歷課程內的其中一科（例如是已獲得評審通過的學士學位/高級文憑/副學士其中的一科）。但若果你只是攻讀獲基金批准的單個科目，但並沒有報名申請該學士學位/高級文憑/副學士課程，並獲得課程的取錄。則即使你其他方面都符合持續進修基金申請要求，但由於你並不是這個學士學位/高級文憑/副學士的學生，你仍不會符合持續進修基金申請要求。所以選課程時，也要查清楚這科目是否某個學士/副學位/文憑等課程的其中一科？若果是的話，你要同時獲這個課程取錄，才會符合申請基金資格。

2022年8月1日起，首一萬元學費中，同學須自行承擔課程費用的20%。而餘下一萬五千元的學員，同學則要負擔課程費用的40%。

所以在透過持續進修基金取得一學歷時，仍要先自己做些功課，免得最後無法獲得計算中的資助。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

