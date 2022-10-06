都會大學頒授榮譽大學院士予四位傑出人士

都會大學將於11月4日頒授榮譽大學院士榮銜予陳兆根博士、廖於勤先生、史立德博士及宋羅孟君女士四位傑出人士，以表揚他們的卓越成就及對社會的重大貢獻。



都會大學頒授榮譽大學院士予香港學術及職業資歷評審局前主席陳兆根。（都大提供）

陳兆根為應科有限公司董事總經理及香港學術及職業資歷評審局前主席，他是一名資深工程師曾參與本港、內地和全球大型基建項目。他擔任學評局主席期間協助發展質素保證機制，促進香港推行資歷架構。

都會大學頒授榮譽大學院士予羅申美會計師事務所主管合夥人廖於勤。（都大提供）

廖於勤為羅申美會計師事務所主管合夥人，曾擔任過20家在香港交易所上市公司之主審合夥人，一直熱心培育年輕從業員。2015年與都大合作推出和設計實習計劃，至今已有180名都大學生受惠，都大更有近100名畢業生選擇在其會計師事務所開展事業。

都會大學頒授榮譽大學院士予廠商會會長史立德。（都大提供）

廠商會會長史立德是本地著名企業家及慈善家，擔任廠商會會長期間成立科技商品化中心「CMA+」協助業界轉型。他亦積極推動青年教育事業，曾多次捐款支持本地大學設立助學金和舉辦學生活動，並與都大合作，先後推出越南實習計劃、師友計劃，本地實習項目和不同行業的分享會。

都會大學頒授榮譽大學院士予「喜樂餐飲．教室」創辦人宋羅孟君。（都大提供）

宋羅孟君是社企「喜樂餐飲．教室」的創辦人，因深感自閉症和智障人士求職困難，因此成立喜樂餐廳為有特殊需要人士提供工作機會和培訓，協助助他們提升自助能力及融入社會。現時在熱心人士捐助下，其團隊現時每星期會派發午餐飯盒予長者，以及與各界合作，為低收入家庭、單親父母和慢性病患者等弱勢社群提供生活必需品和各種幫助。