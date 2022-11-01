北大兩學者任教大訪問教授　主講11場中華歷史與文化公開講座

香港教育大學近日邀得兩位北京大學學者擔任訪問教授，分別是北大文化遺產保護研究中心主任孫華教授，以及北大中國古代史研究中心陳蘇鎮教授。他們由9月底至12月主講多個公開講座，包括與香港故宮及文化博物館協辦的「中華文化考古探究」公開講座系列，歡迎公眾參與。



教大邀得北大孫華教授（右一）及陳蘇鎮教授（右三）為訪問學人。（香港教育大學提供）

孫華教授專門研究三星堆考古，長期研究中國青銅時代考古、西南地區考古和文化遺產保護，並在北大首創「文物建築」和「文化保護」專業，培養從事文物建築修繕和文物科學保護方面的人才，推動中國文化遺產保護研究。

孫華教授將於10月22日至12月12日主講5場講座，其中包括「中華文化考古探究」公開講座系列的「三星堆埋藏坑：新發現與新認識」及「中華文明起源探索的時光之旅」，歡迎公眾參與。

另一位訪問教授陳蘇鎮專門研究兩漢及魏晉南北朝的政治史、制度史和思想史，從史實層面發掘考證，探求各領域間的深層關聯，研究方法以創新見稱。

陳蘇鎮教授將於校內教授中國古代史，以及漢代政治與政治文化課程，並由9月30日至11月29日主講6場與古代政治制度和文化相關的講座。

教大學術及首席副校長李子建教授表示，教大透過強化跨學科的學術氛圍，協助學生從多方面了解國家的歷史及文化，培育具視野的人才。人文學院院長陳錦榮教授就提到，學院未來將重點發展兩項新的學術領域，包括「數碼人文」及「關懷文化之比較研究」，期望將來在教育、文化、環境以及歷史相關的層面上，能在香港、大灣區及國際發揮作用。