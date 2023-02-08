都大物色酒店改建作宿舍　申請常盛街斜坡建新教學大樓

都會大學校長林群聲今日（8日）表示，計劃於九龍區購買現成酒店，改建為學生宿舍，以提供300至400個宿位讓學生居住；為增加教學設施，都大正在申請於常盛街佛光街交界斜坡用地興建新的教學大樓。除教學設施外，林群聲期望裏面會有演講廳，以及類似現有物理治療診所的設施，讓公眾亦可以享用有關服務。



另外，政府早前容許都大等三間大學下學年開始可招收內地生的限額增至兩成，林群聲指為保持教學水準，不會立即收滿20%，會逐步提升收生數目。



已物色九龍區十間酒店 以靠近都大為首選

都會大學校長林群聲表示都大目前正計劃購買現成酒店，目前物色了約十個位於九龍區選址，盡量靠近都大校園。他期望可靠增加宿位，增加內地生及交換生的到校就讀名額，同時亦可以有一個地方舉辦學生活動。被問到為何不尋找地皮自行興建宿舍，林群聲指除因更方便外，如找到一塊地，興建教學設施的優次會先於興建宿舍。

冀擬建教學大樓有演講廳、物理治療診所

為了增加教學設施，林群聲續指，正在申請於賽馬會健康護理學院對開，常盛街佛光街交界斜坡用地興建新的教學大樓，除教學設施外，林群聲希望裏面會有演講廳，「希望將來我哋畢業禮可以喺嗰度做到。」

都大現有物理治療診所，公眾可以享用有關服務，林群聲亦希望新的大樓內有類似的設施，令學生除了可以教學及實習外，附近的居民亦可受惠。不過他強調不會因有新大樓便收多大量學生，而希望每一位學生都會多了空間享受大學生活。

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擬撥半億成立創業基金 通過遴選公司可獲100萬啟動經費

另外，林群聲提到學校有Metro Challenge計劃支持學生創業，經遴選後勝出學生隊伍可獲10萬元初創啟動基金。校方認為可投交更多資源協助學生創業，打算撥款5,000萬元成立創業基金，讓成熟的學生企業申請，經遴選後最多可獲100萬元作啟動經費，而認為有前景的項目，學校更會考慮入股支持發展。

獲准增收內地生 實際可多約200人

政府早前容許都大等三間大學下學年開始可招收內地生的限額增至兩成，林群聲指由10%增至20%的收生數大約是增加200人左右，不過為保持教學水準，不會立即收滿20%，而會逐步提升收生數目。學術副校長關清平表示，學生退學原因多數為移民，但比例並不算高，反而收生率有上升。

另外校方亦因應行業需求開辦課程，例如將於下學年開辦的建築管理及測量（榮譽）理學士及新音樂及互動娛樂榮譽文學士，是對準市場需求而開辦，亦不停提升教學設備，例如年初啟用的數碼藝術實驗室，有全亞洲院校最大的270度沉浸式CAVE系統，其他科目亦會透過VR等科技設備教學以提升學習質素，課餘活動透方面，都大有近3,000呎大的健身室，以及其他體育設備可讓學生享用及上課。