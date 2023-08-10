「中國諾貝爾獎」將公布得獎名單　今年首度在港舉行頒獎禮及活動

被譽為「中國諾貝爾獎」的未來科學大獎將於周三（16日）公布得獎者名單，獎項設有「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」三大獎項，單項獎金 100 萬美元。



今年未來科學大獎將首次於香港舉行頒獎禮和活動，負責活動的香港科學院院長、中文大學醫學院副院長盧煜明表示，10月將舉辦「2023未來科學大獎周」，一連4日的活動更邀請100名世界知名科學家，包括兩名諾貝爾獎者來港參加科學峰會，並會於香港故宮博物館舉行頒獎禮。



未來科學大獎於2016年成立，旨在獎勵內地、香港、澳門、台灣傑出科學家，過往香港亦有多名科學家獲獎，包括盧煜明、香港大學微生物學系講座教授袁國勇、香港大學病毒學講座教授裴偉士。

捐獎人代表，天使投資機構「真格基金」及新東方教育科技集團聯合創始人王強表示，獎項評審公開、公平、公正，得獎者需符合三大條件，包括研究需具巨大國際影響力、研究具原創性並對所屬領域有長期科學影響，經得起時間考驗，以及研究需在內地、香港、澳門或台灣完成。

擔任2023未來科學大獎周程序委員會聯席主席的盧煜明表示，周三（16日）將公布三個獎項得獎者名單，10月中將一連4日舉辦未來科學大獎周活動。他指活動獲創新及科技局支持，屬世界及科學盛事，活動內容包括於香港故宮博物館舉行頒獎禮，以及為期兩天的科學峰會，峰會邀得全球100名世界級科學家，包括2名諾貝爾得獎者參加。

此外，大獎周將舉辦亞洲青年科學家年度會議、得獎者報告、得獎者與青少年對話等活動。