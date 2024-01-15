貿發局教育及職業博覽1月底舉行　3000職位可即場面試包括政府工

撰文：凌雯靜
出版：更新：

香港貿易發展局主辦的第33 屆教育及職業博覽，將於1月25至28日在灣仔會議展覽中心舉行。

今屆以『力拼追夢　成就解鎖』為主題，場內劃分為「教育」及「職業」兩大專區，匯聚來自 17個國家及地區、超過800家機構提供最新升學就業資訊。其中教育專區提供本地、內地及歐美升學的最新資訊以及在職進修等內容，而職業專區則網羅18個政府部門及多家公私營機構，提供逾3000個就業機會，部分僱主更會即場面試。博覽期間大會亦將舉行逾100場主題活動，公眾人士可免費入場。

香港貿發局助理總裁古靜敏表示，博覽獲多個教育機構、專業團體、公私營機構參與，提供最新升學、進修以及就業資訊，藉此一站式平台，學生可深入了解本地、內地及海外課程，以至入學注意事項等，助他們覓得理想院校；多個政府部門和公私營機構亦能透過博覽進行招聘，在職者則可透過博覽規劃未來，找尋更理想工作。

貿發局主辦的第33 屆教育及職業博覽，將於1月25至28日在灣仔會議展覽中心舉行。中為貿發局助理總裁古靜敏。

教育專區提供全面升學資訊

古靜敏表示，教育專區主要對象是中學生及大專生，包括演藝學院、職業訓練局及本港3間私立大學等多家大學及專上學院都有參與，為中學生提供更多最新資訊；場內亦提供內地、亞洲及歐美等16 個國家和地區的升學諮詢服務。

在職人士則可在「終身學習」展區了解科技教育等在職進修課程，場內另設「青年廣場」，為年輕人提供生涯規劃和持續進修資訊，以至暑期工、實習及全職等工作機會。

職業專區設即場面試 入場帶齊履歷

搵工人士則不要錯過博覽的職業專區，古靜敏指除了18個政府部門及9個公營機構參展，另有多家銀行及保險公司、專業服務企業、人力資源公司等私營機構將在展會內招聘人才，提供逾3000個就業機會，她提醒求職者入場時可帶上個人履歷，隨時有機會即場面試。

職業訓練局傳訊公關處副處長鄧佩佩(中)，分享今屆VTC的參與內容。

職訓局展出港鐵模擬駕駛遊戲、元宇宙等學生出品

其中參展的職業訓練局將展出由師生設計及開發的應用科技項目 ，包括職訓局學生與港鐵合作開發的港鐵模擬駕駛遊戲，以及由知專設計學院學生設計的「知專元宇宙」虛擬空間體驗等。VTC亦將舉行講座，內容將涵蓋「探索人工智能及大數據為智慧城市帶來的新機遇」、「提升就業力:掌握應用科學與企業創新科技」，以及新課程「寵物護理及保健高級文憑」及「遊戲為本學習高級文憑」的簡介等。

參展的演藝學院電影電視學院高級講師（數碼媒體設計）林偉文亦表示，港產片復甦為業界吸引更多年輕人投入，早前收到收生申請按年增加逾兩成，按其學系而言，九成畢業生都能入行，不少都成為終生事業，建議對演藝工作有興趣的同學入場了解更多。

中大環球醫學領袖培訓學程　連續十年全港收生中位數最高分學科浸大通過文學院及社科院合併方案　學生關注組請願默站反對立法會議員組團參觀深圳職業技術學校　探討中港學生職業教育發展明愛專上學院獲批准　升格為私立大學　改名為聖方濟各大學
海外升學
貿易發展局
職業訓練局(VTC)
01教育