貿發局教育及職業博覽1月底舉行　3000職位可即場面試包括政府工

香港貿易發展局主辦的第33 屆教育及職業博覽，將於1月25至28日在灣仔會議展覽中心舉行。



今屆以『力拼追夢 成就解鎖』為主題，場內劃分為「教育」及「職業」兩大專區，匯聚來自 17個國家及地區、超過800家機構提供最新升學就業資訊。其中教育專區提供本地、內地及歐美升學的最新資訊以及在職進修等內容，而職業專區則網羅18個政府部門及多家公私營機構，提供逾3000個就業機會，部分僱主更會即場面試。博覽期間大會亦將舉行逾100場主題活動，公眾人士可免費入場。



香港貿發局助理總裁古靜敏表示，博覽獲多個教育機構、專業團體、公私營機構參與，提供最新升學、進修以及就業資訊，藉此一站式平台，學生可深入了解本地、內地及海外課程，以至入學注意事項等，助他們覓得理想院校；多個政府部門和公私營機構亦能透過博覽進行招聘，在職者則可透過博覽規劃未來，找尋更理想工作。

貿發局主辦的第33 屆教育及職業博覽，將於1月25至28日在灣仔會議展覽中心舉行。中為貿發局助理總裁古靜敏。

教育專區提供全面升學資訊

古靜敏表示，教育專區主要對象是中學生及大專生，包括演藝學院、職業訓練局及本港3間私立大學等多家大學及專上學院都有參與，為中學生提供更多最新資訊；場內亦提供內地、亞洲及歐美等16 個國家和地區的升學諮詢服務。

在職人士則可在「終身學習」展區了解科技教育等在職進修課程，場內另設「青年廣場」，為年輕人提供生涯規劃和持續進修資訊，以至暑期工、實習及全職等工作機會。

職業專區設即場面試 入場帶齊履歷

搵工人士則不要錯過博覽的職業專區，古靜敏指除了18個政府部門及9個公營機構參展，另有多家銀行及保險公司、專業服務企業、人力資源公司等私營機構將在展會內招聘人才，提供逾3000個就業機會，她提醒求職者入場時可帶上個人履歷，隨時有機會即場面試。

職業訓練局傳訊公關處副處長鄧佩佩(中)，分享今屆VTC的參與內容。

職訓局展出港鐵模擬駕駛遊戲、元宇宙等學生出品

其中參展的職業訓練局將展出由師生設計及開發的應用科技項目 ，包括職訓局學生與港鐵合作開發的港鐵模擬駕駛遊戲，以及由知專設計學院學生設計的「知專元宇宙」虛擬空間體驗等。VTC亦將舉行講座，內容將涵蓋「探索人工智能及大數據為智慧城市帶來的新機遇」、「提升就業力:掌握應用科學與企業創新科技」，以及新課程「寵物護理及保健高級文憑」及「遊戲為本學習高級文憑」的簡介等。

參展的演藝學院電影電視學院高級講師（數碼媒體設計）林偉文亦表示，港產片復甦為業界吸引更多年輕人投入，早前收到收生申請按年增加逾兩成，按其學系而言，九成畢業生都能入行，不少都成為終生事業，建議對演藝工作有興趣的同學入場了解更多。