01獨家｜《am730》買家欠誠意？　消息人士親述內情　認壓價一半

免費報紙《am730》賣盤峰迴路轉。中原集團創辦人施永青昨日（20日）於電台節目公開表示，由於收購《am730》一方所開出的100萬元「誠意金」支票「彈票」收場，認為對方「攞唔出實際誠意及能力」，決定「唔傾落去」。



支票無端「彈票」，引起外界對買家「實力」的猜疑，但有接近買家消息人士主動聯絡《香港01》，稱希望「還原」雙方商討過程，以澄清之間的誤會，並表示即使今次收購失敗，仍然希望與施永青做朋友，惟買家暫時無意重提收購《am730》。施永青則重申，支票「彈票」令交易受阻，予他印象是不可信及沒有誠意，因此決定不繼續進行交易。



早前《香港01》收到消息，指中原集團創辦人施永青旗下免費報紙《am730》獲洽購，交易已進入尾聲，預計今年第三季正式易手，惟經過約一個月的洽商，交易突「臨門撻Q」。

施永青昨日（20日）於電台節目受訪，稱收購《am730》的人開出了100萬元的支票，作為誠意金，然而該支票終「彈票」，「表達咗意願之後，攞唔出實際誠意及能力，有興趣咪簽臨約，我都唔係收好多訂，表示誠意後，大家開始傾正式合約，但支票彈咗票，無辦法，我唔傾落去。」

消息人士出示支票 稱「彈票」因手民之誤

事隔一日後，接近買家消息人士主動聯絡《香港01》，稱希望還原雙方的商討過程，以澄清之間的誤會。

消息人士先向記者出示一張照片，顯示兩張銀碼分別為75.1萬元及24.9萬元的東亞銀行支票，其中75.1萬元的支票抬頭寫上《am730》母企、由施永青及其家人任董事的「SHIH WING CHING FOUNDATION LIMITE（施永青基金）」，而24.9萬元的則是由施永青及其任董事的「 FULLYWELL DEVELOPMENT LIMITED（富利威發展）」，惟兩張日期上的年份均寫成2023年，因此出現所謂「彈票」的情況。

該人士透露，由於收購方代表、Layman Marketing策略顧問Edwin Wong因傷需要休養，早前已將收購事宜交予其助手負責，支票由公司財務部同事開出；今次「擺烏龍」事件後，該職員已被解僱，「﹙買方﹚知道之後已經即日簽返名，提議對方﹙施永青一方﹚第二日再入過，最後冇扣數，對方應該冇入到。」

消息人士又透露，今次洽購《am730》，共涉兩組代表，圴為同一買家旗下，並先後接觸施永青一方，在發生寫錯日子而「彈票」的問題後，第二組代表以某家族辦公室代表的身份進行談判。消息人士補充，口頭上有向施永青一方指出，第二組代表亦屬於Edwin Wong及其背後財團，惟承認第二組代表曾將交易金額壓至最初提出的建議收購價一半，並稱做法為商業談判的操作。

暫無意推進收購 冀仍能「做朋友」

消息人士又稱，經過一輪磋商後，施永青一方已經答應賣盤，並已收取收購價的一半作為訂金，「呢度已經過咗數，但金額唔方便透露。」雙方合約亦定明，一旦交易於今個星期內未能完成，將要向對方賠償3倍訂金。惟施永青方面於數日前決定取消並已退回訂金，昨日方公開事件。

消息人士指，發生昨日事件後，協助Edwin Wong處理交易的助手亦主動辭職，該人士重申，希望藉公開整個交易過程，去釐清雙方之間的誤會，希望就算收購失敗，仍然希望與對方做朋友。

他又稱，該財團無意重新提出收購《am730》，目前正物色其他收購對象，又或者考慮自行創辦媒體，「收購《am730》嘅資金已經到咗，可能會搞自己嘅網媒，到時都歡迎《am730》嘅員工嚟見工，會有人工加。」

施永青：「彈票」予人不可信的印象

《香港01》就以上情況向施永青查詢，他回覆時表示不打算逐點回應，指支票出現「彈票」的情況，令交易受阻，又沒有親自向他解釋，予他印象是不可信及沒有誠意，因此決定不繼續進行交易。