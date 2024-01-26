am730賣盤新主稱「開心價」收購 　施永青：實際發生再講｜01獨家

本港免費報章版圖再有變化！《香港01》獨家獲悉，中原集團主席施永青創辦的免費報章《am730》正在賣盤，並已進入交易尾段，料今年第三季正式易手。



無否認賣盤 但指處「戀愛階段」

《香港01》就消息向施永青查詢，他沒有正面回應，但表示一直都有與不同人士討論，因目前未有「實際的事情」發生，認為不是一個「成熟的時機」去評論，笑言「依家係戀愛階段，如果業主賣樓，都要簽臨時合約先作實啦。」

施永青又指，坊間有傳聞指他經濟情況有問題，他予以否認，並強調一直都沒有主動對外出售報章，而且逾七成的《am730》股份，由他旗下慈善基金持有，賣盤收益會歸慈善基金。因此，若果未來有任何事情發生，都是為基金會尋求極大利益，令更多人受惠，以及為公司長遠發展引入資源。

新主指已達口頭協議 將「full pay」收購

據了解，新主為一間名為Layman的市場推廣公司。其負責人Edwin Wong 向《香港01》表示，已經與施永青「握過手」，達成口頭協議，於今年六月前完成收購，第三季正式入主，但指不方便透露是否已付訂金。交易後，施永青將會「一股不留」，但會繼續寫專欄及為報章發展提供意見。他又預告，五月份會舉行記者會交代收購事宜及未來發展方向。

「八十後」Edwin自言自己在英國讀書時已開始閱讀《am730》。認為該報報道公平公正有質素，亦通過朋友關係，在大學時間認識施永青女兒施慧勤。今次以可以用「開心價」全面收購《am730》及《Finance730》，資金主要來自公司的盈利及其他投資者，但未有透露其他投資者身份，「我哋會full pay (現金支付），依家高息借錢唔抵。」

他強調，原來《am730》「班底」維持不變，意味不會有裁員行動，亦希望延續施永青辦報的理念，不會干預編採，「收購成功係因為得到施生認同，亦承諾（辦報方向）唔會變，所以報紙嗰邊唔會理，我哋入主主力數碼化同發展網台。」

他稱，未來三年會投放不少於兩億元，並招聘一倍人手，強攻網上新聞，吸納數碼廣告，並冀打進内地市場。

翻查公司網頁，730媒體有限公司成立於2005年，出版免費報章《am730》，施永青每日均會撰寫《C觀點》，享自己對經濟、樓市及政策的看法；近年公司亦推出《Finance730》，主要製作時事財經節目。

本港免費報章《am730》。（資料圖片）

《晴報》去年8月停刊 實體免費報僅餘兩份

經濟不景，媒體行業吹淡風，但免費報亦曾有輝煌時刻。2002年4月本港第一份大型免費報章《都市日報》開始在各地鐵站內派發，星島集團則於2005年7月推出《頭條日報》，《am730》亦於同月30日面世，其後壹傳媒旗下《爽報》、經濟日報旗下《晴報》亦加入戰場，搶奪廣告大餅。

不過近年免費報章陷入經營困難，《晴報》去年8月宣布停刊後，現時僅餘《頭條日報》及《am730》兩大免費報章，《都市日報》早於2020年已轉營為網上媒體。施永青於《晴報》停刊後受訪，他形容反映印刷傳媒生態環境愈來愈惡劣，由以往可靠廣告生存，至現在大部分廣告被不同平台瓜分，他續稱推行訂閱制也是一個方向，「但生存到嘅就少好多。」