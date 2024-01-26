am730賣盤｜施永青強調未落實　親筆撰策略：擁有人可獲政治本錢

《香港01》獨家獲悉，中原集團主席施永青創辦的免費報章《am730》正在賣盤，並已進入交易尾段，料今年第三季正式易手。



施永青其後再接受《am730》訪問，指一直有人向他接洽出售《am730》，形容今次相較以往「相對近磅」，但仍處「好初步階段」。

施永青指「相對近磅」、「好初步階段」

對於報道所指的「買家」身分，施永青承認曾與對方傾談，形容對方財力更勝自己，但強調交易屬「四未」：包括未簽約、未落訂、未落實及未成定局。

親筆撰《am730》出售策略

新主負責人Edwin Wong之後亦回應《am730》，他認同施永青所指賣盤仍處於「好初步階段」，「拍緊拖，情投以合啦，結唔結到婚就未知」，但對交易「有信心」。

另外，施永青向《am730》提供他手寫的出售《am730》11項策略。他指，傳媒行業被視作前景暗淡的行業，即使賣出，回報與他18年來付出的代價不相稱，「所以我不想買。」但他提到《am730》並非純粹或他個人的資產，75%股權已捐予慈善基金，他有責任為基金謀取最好的利益，若果有人出到好的價錢，他沒有理由拒絕。

指年事已高 為《am730》作安排屬明智做法

施永青又提到自己年事已高，不可能長期打理這類需要他親自介入的生意，認為能及早為《am730》的將來作點安排屬明智的做法。

他又指，計算《am730》的價錢時，需要考慮收購後為新買家帶來得政治本錢，及他本身得投資成本，並希望成交價至少達兩至三億元。

本港免費報章《am730》。（資料圖片）

全文如下：

出售am730的一些事前考慮

一，我本想憑自己的力量令《am730》重新成為一間有盈利能力及可好續發展的新聞媒體公司，這可視作我晚年工作的一項成就，我不想放過這個難得的機會。

二，傳媒行業被視作前景黯淡的行業，買不到什麼好價錢，無論PE或PP計都買不到好價錢，與這18年來我付出的代價不相稱，所以我不想買。

三，然而《am730》並非純粹我個人的資產，其中75%的股權我已捐给了慈善基金，我有責任為慈喜基金謀取最好的收益，從這個角度来看，如果有人出到好的價錢，我沒有理由拒絕。

四，我年事已高，不可能長期打理這類需要我親自介入的生意，能及早為《am730》的將來作點安排是明智的做法。

五，（名字被塗改帶塗去）是一間有實力兼有誠意的公司，把《am730》交託給（名字被塗改帶塗去）我可以較為放心。

六，（名字被塗改帶塗去）現有的業務與《am730》有協同效應，將來可以資源共享，互補不是，有機會為《am730》帶來更好的前途。

七，在以什麼價錢出售《am730》的問題上，我認為用PE或PB都不太適當；它們都不能反映我之前在《am730》的付出，買家如想在PE與PB的問題上糾纏，那我不賣也算數了。

八，《am730》在《晴報》退出實體報紙的市場後，已由虧轉盈，前景轉向亮麗，買家能看到這方面的前景，交易才有機會達至。

九，另一個角度買家應該考慮的，是《am730》的重置價值．即如今要重新辦一份印刷傳媒，兼且要辦到《am730》今天這樣的田地需要多少錢？這可以是花錢也不一定可以達到的事情，因為時空的大環境已不存在，過去蘋果辦過《爽報》，經濟日報辦過《晴報》，但都中途而廢，他們花錢都不少，起碼花了兩至三億港元，這亦是我想今次賣盤想達至的價錢。

十，以《am730》現時在社會上的地位與影響力，擁有《am730》的人可以換取很多政治本錢，這也是計算《am730》的價錢時會考慮的環節。我過去沒有換，是因為我不需要名銜上的稱號，但潛在的地位，我是一樣可以感受得到的。

十一，在開始正式談判前，宜簽保密協議。