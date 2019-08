【專訪】從搶購熱到天價拍賣　港藝術家解構「潮流藝術」如何彈起

提到藝術品收藏,相信不少人隨即聯想起梵高、畢卡索等「神級」畫家的作品。但近年現代潮流藝術品亦映入收藏家及拍賣行的眼簾,例如英國街頭藝術家Banksy的知名作品《Girl with a Balloon (2006)》,去年於倫敦蘇富比拍賣會以約1,070萬港元成交。 由於創作潮流藝術品的藝術家仍然健在,在市場供求關係,藝術家「供應」不絕。本港雕塑藝術家Keo接受《香港01》訪問時,就親自拆解2大招數,令現代「潮流藝術」得以成收藏家恩物。

Keo7月為DC漫畫旗下當家主角「蝙蝠俠」面世80周年,創作8件「1比1」的蝙蝠俠及羅賓雕像,並於尖沙咀The ONE展出。(洪嘉徽攝)

「搞藝術注定要乞食」似乎已經深深印在大家心中,但事實又是否如此?Keo目前其中一項工作,就是為電影公司創作「超級英雄」的雕塑,7月為DC漫畫旗下當家主角「蝙蝠俠」面世80周年,創作8件「1比1」的蝙蝠俠及羅賓雕像,並於尖沙咀The ONE展出。除此之外更有數幅由經典漫畫封面「複製品」,將與佳士得合作拍賣。

招數一、藝術創作與名牌「聯乘」 見好就要「收」

潮流藝術品過份「商業化」似乎俗套,但太「藝術」又似乎離地,藝術家應該如何取捨?Keo認為,要夠多瓣數,令所有人都認識你。「做一樣嘢出來,就要幾方面同步做,藝術品、扭蛋、手辦模型咩都好。(吸引到)名人買你嘅作品,只要你就多人識,產品層面夠廣,老人、中年、青年及小朋友都會收藏。」

以街頭藝術家KAWS為例,Keo說他是一個非常懂得推廣自己的藝術家,其藝術品《THE KAWS ALBUM》日前以天價逾1.1億港元售出。

生於1974年的KAWS,原名Brian Donnelly,22歲從紐約視覺藝術學院畢業後,於街頭進行塗鴉創作,但不同於傳統塗鴉是在地鐵、牆壁上作畫,KAWS將他代表性的圖案作畫於街頭上的廣告海報上,最知名的就要數惡搞DKNY與Calvin Klein的公車站牌廣告,塗上招牌「 X X」 圖案後,不但沒被指責,反而大受歡迎。

與陳冠希合作 吸引中國市場關注

惟要「炒風起」,首次亦要別人認識你的創作,與名牌「聯乘」是重要手段之一。2006年,KAWS開設了自己的品牌「Original Fake」,更和熱門品牌的「聯乘」,如2011年Original Fake和陳冠希「CLOT」聯名之後,也逐漸引起中國市場的關注。

然而,KAWS在2013年結束Original Fake的品牌,卻絲毫不影響他的人氣。「佢好識去推自己作品,夠膽賣得好好是時,就Kill(收起)咗成個『Original Fake』嘅品牌,咁先做到炒風。」

港人對KAWS的認識,就要數他創作的巨型吹氣裝置「COMPANION」,3月曾登陸維港,卻因天氣問題而提早撤離;另外就是2016年開始,他亦與UNIQLO合作,推出的平價T恤及玩偶。

今年六月UNIQLO的「KAWS: SUMMER UT」系列,就完美展示炒賣熱潮的盛況,一件99元的T恤升價7倍,一度「炒」至799元,系列開賣當天。內地客瘋搶的奇觀更變成網絡熱話。

照辦煮碗,Keo笑言,今年5月於日本展出由他為《星際大戰》創作的半身雕塑,部分雕塑他更應用了「水轉印」技術,將半身像噴出雲石效果,令作品看似是用雲石去雕刻。但市場價格就講求「供求」,這批作品吸引不少買家,為製造「搶購潮」,他自己收起一部分作珍藏,「(暫時)賣咗724隻,一萬元1隻。」

Keo今年5月於日本展出由他為《星際大戰》創作的半身雕塑,部分雕塑他更應用了「水轉印」技術,將半身像噴出雲石效果。(許世豪攝)

招數二、拍賣行煉出「天價」作品

潮流藝術品當紅,自然也有價有市,不時傳出天價拍賣紀錄。今年拍賣行蘇富比與Bathing Ape創辦人NIGO合作,將33件個人珍藏拿出來拍賣,包括NIGO與KAWS聯乘推出的Bapesta,以及《THE KAWS ALBUM》等。《THE KAWS ALBUM》當時的估價是600至800萬元,並由500萬元起標,最終竟以逾1.1億元天價成交。

Keo解釋能夠「炒得起」,部份亦「歸功」於拍賣行的做法:許多時,藝術家會與拍賣行談好「底價」,「拍賣(藝術品)個價值會維持一個底價,當5萬元,藝術家唔會理個拍賣價,藝術管理人越來越貪心,你理得我拍賣1,000萬元定1億元,(藝術家)永遠都係收5萬。」因此,藝術家與拍賣行之間,就會有更多「空間」合作。

KAWS 《THE KAWS ALBUM》成交價1.159億港元。(Sotheby's)

策展、銷售「一條龍」

未來Keo最希望如Kaws一樣,逐漸開拓自己的戰線,目前合作的公司,包括迪士尼、華納、Marvel,Sanrio及東映等,「香港冇一間市場策劃(Event)公司係自己做埋pop up store,我會自己簽IP(Intellectual Property,知識產權)中意出咩(產品)就出咩。」

Keo稱,現時大型商場要舉行展覽,展品固然重要,但更緊要的是「搵錢」,因此大多都要設立「pop up store」,但要開設這類商店,於實際運作上有難度,「除了自己的作品,你要搜羅埋人哋,如果只賣自己的係唔夠,因為(pop up store)要約600項產品,首先你要好熟點去搵呢啲嘢。」例如他為The ONE開設的pop up store,將了數百款其他公司的IP產品外,亦會有自己設計的板車、籃球、及夜光足球等。

他笑言,這項工作可說是吃力不討好,「你要至少聯絡60家分銷商,對方又未必理會你,有部分產品更要飛去日本傾,呢啲過程已經玩你一個星期。」