【專訪】從搶購熱到天價拍賣　港藝術家解構「潮流藝術」如何彈起

提到藝術品收藏，相信不少人隨即聯想起梵高、畢卡索等「神級」畫家的作品。但近年現代潮流藝術品亦映入收藏家及拍賣行的眼簾，例如英國街頭藝術家Banksy的知名作品《Girl with a Balloon (2006)》，去年於倫敦蘇富比拍賣會以約1,070萬港元成交。 由於創作潮流藝術品的藝術家仍然健在，在市場供求關係，藝術家「供應」不絕。本港雕塑藝術家Keo接受《香港01》訪問時，就親自拆解2大招數，令現代「潮流藝術」得以成收藏家恩物。

Keo7月為DC漫畫旗下當家主角「蝙蝠俠」面世80周年，創作8件「1比1」的蝙蝠俠及羅賓雕像，並於尖沙咀The ONE展出。（洪嘉徽攝）

「搞藝術注定要乞食」似乎已經深深印在大家心中，但事實又是否如此？Keo目前其中一項工作，就是為電影公司創作「超級英雄」的雕塑，7月為DC漫畫旗下當家主角「蝙蝠俠」面世80周年，創作8件「1比1」的蝙蝠俠及羅賓雕像，並於尖沙咀The ONE展出。除此之外更有數幅由經典漫畫封面「複製品」，將與佳士得合作拍賣。

招數一、藝術創作與名牌「聯乘」 見好就要「收」

潮流藝術品過份「商業化」似乎俗套，但太「藝術」又似乎離地，藝術家應該如何取捨？Keo認為，要夠多瓣數，令所有人都認識你。「做一樣嘢出來，就要幾方面同步做，藝術品、扭蛋、手辦模型咩都好。（吸引到）名人買你嘅作品，只要你就多人識，產品層面夠廣，老人、中年、青年及小朋友都會收藏。」

以街頭藝術家KAWS為例，Keo說他是一個非常懂得推廣自己的藝術家，其藝術品《THE KAWS ALBUM》日前以天價逾1.1億港元售出。

生於1974年的KAWS，原名Brian Donnelly，22歲從紐約視覺藝術學院畢業後，於街頭進行塗鴉創作，但不同於傳統塗鴉是在地鐵、牆壁上作畫，KAWS將他代表性的圖案作畫於街頭上的廣告海報上，最知名的就要數惡搞DKNY與Calvin Klein的公車站牌廣告，塗上招牌「 X X」 圖案後，不但沒被指責，反而大受歡迎。

與陳冠希合作 吸引中國市場關注

惟要「炒風起」，首次亦要別人認識你的創作，與名牌「聯乘」是重要手段之一。2006年，KAWS開設了自己的品牌「Original Fake」，更和熱門品牌的「聯乘」，如2011年Original Fake和陳冠希「CLOT」聯名之後，也逐漸引起中國市場的關注。

然而，KAWS在2013年結束Original Fake的品牌，卻絲毫不影響他的人氣。「佢好識去推自己作品，夠膽賣得好好是時，就Kill（收起）咗成個『Original Fake』嘅品牌，咁先做到炒風。」

港人對KAWS的認識，就要數他創作的巨型吹氣裝置「COMPANION」，3月曾登陸維港，卻因天氣問題而提早撤離；另外就是2016年開始，他亦與UNIQLO合作，推出的平價T恤及玩偶。

今年六月UNIQLO的「KAWS: SUMMER UT」系列，就完美展示炒賣熱潮的盛況，一件99元的T恤升價7倍，一度「炒」至799元，系列開賣當天。內地客瘋搶的奇觀更變成網絡熱話。

照辦煮碗，Keo笑言，今年5月於日本展出由他為《星際大戰》創作的半身雕塑，部分雕塑他更應用了「水轉印」技術，將半身像噴出雲石效果，令作品看似是用雲石去雕刻。但市場價格就講求「供求」，這批作品吸引不少買家，為製造「搶購潮」，他自己收起一部分作珍藏，「（暫時）賣咗724隻，一萬元1隻。」

Keo今年5月於日本展出由他為《星際大戰》創作的半身雕塑，部分雕塑他更應用了「水轉印」技術，將半身像噴出雲石效果。（許世豪攝）

招數二、拍賣行煉出「天價」作品

潮流藝術品當紅，自然也有價有市，不時傳出天價拍賣紀錄。今年拍賣行蘇富比與Bathing Ape創辦人NIGO合作，將33件個人珍藏拿出來拍賣，包括NIGO與KAWS聯乘推出的Bapesta，以及《THE KAWS ALBUM》等。《THE KAWS ALBUM》當時的估價是600至800萬元，並由500萬元起標，最終竟以逾1.1億元天價成交。

Keo解釋能夠「炒得起」，部份亦「歸功」於拍賣行的做法：許多時，藝術家會與拍賣行談好「底價」，「拍賣（藝術品）個價值會維持一個底價，當5萬元，藝術家唔會理個拍賣價，藝術管理人越來越貪心，你理得我拍賣1,000萬元定1億元，（藝術家）永遠都係收5萬。」因此，藝術家與拍賣行之間，就會有更多「空間」合作。

KAWS 《THE KAWS ALBUM》成交價1.159億港元。（Sotheby's）

策展、銷售「一條龍」

未來Keo最希望如Kaws一樣，逐漸開拓自己的戰線，目前合作的公司，包括迪士尼、華納、Marvel，Sanrio及東映等，「香港冇一間市場策劃（Event）公司係自己做埋pop up store，我會自己簽IP（Intellectual Property，知識產權）中意出咩（產品）就出咩。」

Keo稱，現時大型商場要舉行展覽，展品固然重要，但更緊要的是「搵錢」，因此大多都要設立「pop up store」，但要開設這類商店，於實際運作上有難度，「除了自己的作品，你要搜羅埋人哋，如果只賣自己的係唔夠，因為（pop up store）要約600項產品，首先你要好熟點去搵呢啲嘢。」例如他為The ONE開設的pop up store，將了數百款其他公司的IP產品外，亦會有自己設計的板車、籃球、及夜光足球等。

他笑言，這項工作可說是吃力不討好，「你要至少聯絡60家分銷商，對方又未必理會你，有部分產品更要飛去日本傾，呢啲過程已經玩你一個星期。」