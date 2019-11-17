【投資攻略】抽阿里巴巴定買騰訊好？估值與前景比併

本港政局動盪之際，阿里巴巴（9988）無懼繼續在香港第二上市，周五（15日）起至本周三（20日）招股，入場費逾1.8萬元，計劃籌資逾900億元，有望成今年最大型新股。

同樣是科網巨企，阿里與騰訊（0700）近日也公布了業績，比較之下，阿里增長已連續三季跑贏騰訊，估值亦較騰訊低，兩位股評家亦不約而同認為，二選其一，投資阿里更勝騰訊。

阿里騰訊估值比併

先從估值上看兩大內地互聯網巨頭。騰訊早前公布第三季業績，收入增長21%至972億元（人民幣．下同），遜市場預期；非通用會計準則（Non-GAAP）純利則升24%至244億元，與市場預期相若，沒大驚喜，但此增速已是過去5季以來最佳增長。

反觀阿里巴巴季績令人眼前一亮，上季收入大增40%至1190億元，略高於市場預期，較騰訊增速高近1倍；Non-GAAP純利同樣升40%至327.5億元，亦勝預期。

觀乎過去數季，阿里Non-GAAP純利增長已經連續3季跑贏騰訊（見下圖），且增速都在40%以上，正處高速增長階段。高增速理應享有高估值，但彭博資料顯示，阿里今明兩年預測市盈率為25.4倍和21.1倍，比騰訊的28.9倍和24倍為低，相對之下，估值較為便宜。

阿里騰訊業務前景

當然，買公司除了看估值亦要看前景，從業務上看，阿里巴巴核心業務是電商，上季收入錄1012.2億元，佔總收入的85%，收入按年升40%，而今年「雙11」活動交易額按年亦升26%，增長仍然快速。

截至今年6月底止季度，阿里巴巴新增的年度活躍消費者中有70%來自欠發達地區，公司已明言會致力深耕欠發達城市，料內地鄉村城市化可成另一消費引擎，助力電商收入。

至於另一巨頭騰訊，在內地社交媒體和遊戲市場都具有壟斷性，亦是其主要收入來源。上季，騰訊網絡遊戲收入增長11%至286.04億元，當中手遊收入增長25%，雖然遊戲業務頻受內地政策困擾，但騰訊轉攻國際市場，尤其《PUBG MOBILE》及《Call of Duty Mobile》在海外大受歡迎，國際市場為遊戲收入已帶來超過10%的貢獻，隨更多新遊戲推出，料國際市場貢獻將逐漸加大。

騰訊另一主要收入來源是廣告，但企業受累經濟放緩而降低廣告預算，上季騰訊廣告收入按年僅增長13%至183.66億元，增速是自2017年以來最低。不過，騰訊總裁劉熾平認為，廣告業務最糟糕時刻已過，又認為隨微信小程序流量增加，可形成良性循環，增強廣告業務。

騰訊手遊《Call of Duty Mobile》在海外大受歡迎。

阿里雲業務收入拋離騰訊

比較兩大科網巨企，不得不提雲業務這個兵家必爭之地。上季，騰訊雲業務增速優於阿里，收入按年增加80%至47億元，雖然阿里雲則按年增速只為64%，但收入錄92.91億元，規模為騰訊超過1倍。

然而，兩企與亞馬遜（Amazon）雲端平台AWS的規模仍有一段大距離，AWS上季收入按年增近35%至90億美元，是阿里雲收入近7倍，且不同於阿里雲仍在虧損，亞馬遜的雲端業務早已盈利，上季盈利為22.6億美元。

張智威建議可用「全家總動員」方式認購阿里巴巴。（張浩維攝）

張智威：料阿里首日升幅5%至10%

認購策略方面，信誠證券聯席董事張智威表示，現時孖展反應不算熱烈，料與孖展利息高至4厘，及本來市場預期阿里會折扣定價有關。但參考上次大型新股百威亞太（1876），他料阿里首日可有5%至10%升幅，建議散戶以現金認購，或可用「全家總動員」方式，一人認購一手或多手。

他認為，阿里電商和雲業務都增長快速，而騰訊依賴的遊戲收益受內地政策影響，遊戲增長動力受限，就算股價回落，現價市盈率仍貴過阿里，如兩科網巨企二選其一，會選擇投資阿里。他續指，即使阿里在電商業務面對眾多對手的激烈競爭，但受惠其內地知名度和持有大量資金，「財雄勢大」，料很易在行業競爭中跑出。

林家亨：美股阿里主導走勢

國農證券董事總經理林家亨亦認為，不應借孖展認購阿里巴巴，由於該股市值大，不可能出現數百倍超購的情況，「頂哂籠」超購8至10倍，孖展認購只會蝕利息。

他說，中長線投資一定選擇阿里，除市盈率較騰訊低，賺錢能力亦較騰訊高。他又稱，騰訊近年不斷分拆子公司上市，反而阿里旗下多個業務仍未分拆，市場憧憬公司可釋放資產價值，股價有上升潛力。

林家亨指，阿里巴巴在香港僅第二上市，無論上市市值抑或股票市場成交，美股亦將較港股高，故股價只會由美股影響港股的阿里。就算阿里在港上市初期，有亞洲地區資金流入，一旦股價升得多，投資者自然會「掟貨」買回美股阿里，情況就像滙豐（0005）在香港和倫敦兩地上市一樣，股價不會相差太遠。