怕醜MT唔信邪　變保險公司一姐　零架子CEO：全公司最無性格係我

本港保險業迎來數碼化洗禮，保監局上月向亞洲保險、高瓴資本合組的Avo保險發出首個虛擬一般保險牌照。這間新生保險公司的行政總裁黃子遜，身兼亞洲保險CEO，亦是金融發展局董事會成員，在不同崗位推動行業發展。

回顧她的事業軌跡，由太古一名管理見習生，變成兩間保險公司的話事人，雖然在業界長袖善舞，但這位毫無架子的一姐，其實在初出茅廬時性格靦腆，曾被同學斷言不應從商、不擅管理。她得以跨越心理障礙，靠的原來是早年在公司當司儀的歷練。

在保險公司沉淫多年，但一本通書豈能讀到老？踩入保險科技界，黃子遜的管理手法也要「升呢」。她總結其管治哲學時，笑言自己「全公司最無性格」，深信不能事事管到盡，更要懂得放權，鼓勵同事自由發揮。

黃子遜由太古集團的管理見習生，做到亞洲保險CEO，當中除了自己的努力，也有不少伯樂的提攜。（龔嘉盛攝）

深秋時分的上環，星羅密佈的參茸海味店沿着電車路向西蔓生，巷弄之間的氤氳隱約透出一股臘肉的鹹香氣息。從干諾道西的亞洲保險辦公室，走到一街之隔、位處德輔道西的Avo（安我保險）總部，步程不過短短數分鐘。

「我成日都話，我過條馬路就變咗第二個人！」身兼兩間保險公司一姐的黃子遜（Winnie）笑道。她自去年初兼任Avo行政總裁及執行董事，並於今年10月帶領公司取得本港首個虛擬非壽險牌照，率先殺入保險科技的戰場。留着一頭及肩長髮、聲線溫婉輕柔的她，身上鮮見典型保險人的「戰鬥格」，卻能憑藉毫無架子的管理手腕，在這個過往由男性主導的行業打出一片天。

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中文大學英文系畢業的黃子遜，初出道即加入太古成為見習管理生，最終選擇在保險業落腳。（資料圖片）

太古MT出道 陰差陽錯入行

回首Winnie的入行經過，說來彷彿一場暗差陽錯的巧合。就讀中文大學英文系的黃子遜，憶述當年自己性格「淋善」又怕醜，從未想過加入保險界，「大學同學仲奉勸我有兩樣嘢唔做得，第一係管人，因為一定無人聽我支笛；第二係做生意，因為一定會被人搵笨。」

未料畢業後，她「唔信邪」考入太古集團成為管理見習生（Management Trainee），輾轉間被安排任職保險部門，旋即意識到行業的獨特之處，「如果無咗保險，世界真係會停頓。簡單如去旅行，只要無保險，飛機唔會飛、機場唔會開，就連機場巴士都唔行得。」

但其時個性靦腆的她，來到講求人際交流的保險業，難免水土不服。能夠突破心理障礙，她坦言多得一眾伯樂的刻意栽培，「公司知道我怕醜，專登每年周年晚宴都推我去做司儀，幫我提升自信，驚多幾次慢慢就唔驚。」加上她熱衷從上司、同事甚至客戶身上偷師，最終得以在保險業平步青雲。

談到多年來的管治哲學，黃子遜深信管理層不能事事管到足，應該容許同事自由發揮。（龔嘉盛攝）

無架子CEO重賦權 「最無性格係我」

受過太古「少林寺」般的磨練後，Winnie在行內彷彿如魚得水，一留便是20多年，晉升速度跑贏不少同行。她於2003年加盟保險顧問公司怡安（Aon），2012年更晉身港澳區一姐，年紀輕輕統領近600人團隊；3年前，她獲陳智思家族旗下的亞洲保險「挖角」出任行政總裁一職，自去年起帶領公司與高瓴資本合資成立的Avo，於今年取得全港首個虛擬一般保險牌照。

不過，Winnie由性格羞澀的年輕MT變成保險公司CEO，依仗的並非鐵娘子般的「女強人」作風，反而要靠收放有度的管理手腕。「全公司最無性格就係我架喇！」黃子遜笑言，相比起事事管到足的「控制狂」上司，自己傾向放權容許同事自由發揮，「所有人都唔中意被人篤住晒，包括我自己。要畀同事話到事，佢哋先會有成功感！」她同時強調需因材施教，對於過於依賴的員工，必須要求對方自行思考，務求令同事可從工作中不斷學習。

Avo現有約40名員工以年輕人為主，Winnie認為管理層面對新一代員工，必須想方設法提高他們的歸屬感。（公司提供）

Winnie的一套「無性格」管理方式，不僅源自她的溫婉個性，也由其職場經歷熬煉而成。她解釋指，過去於怡安出任CEO時，其餘管理層均在業內獨當一面，不可能事事管理入微，同僚之間只能互相信任。雖然鼓勵同事「Freestyle」發揮，但她的原則是當同事向自己求救時，必須挺身而出，「無論係尋求建議，定係簡單審批，一定要幫到佢哋，咁樣先係一個領袖。」

重塑企業文化 鼓勵員工創新

然而始終出身傳統保險公司，要「踩過界」兼任Avo的旗手，難免也要重新適應。她笑指，兩間公司的業務以至企業文化大不相同，尤其Avo專攻年輕人市場，自然不能對亞洲保險的一套照單全收，「傳統保險公司架構分明，每個同事都根據資歷分工，氣氛亦好嚴肅；但Avo架構比較扁平，合作靈活，亦無高低之分。」她介紹，公司40多個員工雖屬不同部門，但落場工作時多以小組形式上陣，合作無分彼此，藉此鼓勵同事擦出火花。

對於年輕一輩的保險人，Winnie認為新一代期盼於工作中得到認同，作為管理人必須「諗計仔」提升他們的歸屬感，「公司都要多啲課外活動，譬如無耐之前我哋就一齊去咗跑山。」此外，公司亦要主動創造機會，協助年輕同事學習新知識，「例如要多啲Project，工作團隊要多啲唔同組合，希望佢哋視野闊啲、互動多啲，成就感都會大啲！」