【專訪】老牌珠寶店景福「衝出」中環　逆市開新店冀將品牌年輕化

社會事件持續大半年，加上中美貿易戰陰霾不散，本地經濟受挫，零售業首當其衝。其中，珠寶行業可謂愁雲慘霧，今年首10個月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值按年急挫19%。

覆巢之下，難有完卵，惟本地老牌珠寶商景福集團（0280）截至9月底止半年業績由虧轉盈，上月更逆市在尖沙咀海港城開設分店，落戶中環以外地區。集團總經理余君揚接受訪問時解釋，景福作為「老香港」品牌，有不少一家三代客人光顧，期望新店開張後，可吸引更多年輕客戶選購珠寶。

景福新店選址尖沙咀海港城，主打歐洲品牌代理的珠寶鑽飾，看中其人流涵蓋本地客、內地及東南亞旅客。（鄭子峰攝）

近期訪港旅客急挫，尤為依賴自由行的珠寶及金飾業立刻「叫救命」，老牌珠寶商景福集團卻能逆市企穩，截至今年9月底，半年盈利錄得237萬港元，去年同期虧損近496萬元；期內收入按年升21.8%至3.22億元，同店銷售額則升28%。

余君揚解釋，景福一直主打本地客，佔生意額約八成，其餘為內地及東南亞等地的客戶，因此受到的衝擊較少。「作為70年嘅老字號，我地儲落不少本地老客戶，不少上年紀的客人會帶孫仔女買珠寶首飾，亦有不少公司客搵我地做員工退休金牌。」

事實上，景福早年主動撤出內地市場，並且積極減舖，旗下6間分店全部坐落中環，明顯是要碼實本地高端客，直至今年11月才「回歸」九龍區，在尖沙咀海港城開設新店。「主要看中該區人流涵蓋本地客、內地及東南亞旅客，新店主打子品牌『Masterpiece by king fook』，引入4個獨家代理的歐洲品牌珠寶鑽飾，期望可吸納年青客群。」

莫藻亮認為很多人不熟悉景福是事實，集團要走向年輕化，售賣更多年輕時尚的珠寶。（鄭子峰攝）

引入歐洲品牌吸年輕客

景福集團由本地富商楊志雲於1949年創立，初時只賣金條，有份制定九九九九純金的標準，用信譽換來第一桶金。跟許多本地金飾店一樣，景福後來開始擴充零售業務，到現時發展至珠寶、金飾及鐘錶生意。

作為本地老字號，景福至今已走過70個年頭，但集團業務發展及市場拓展總監莫藻亮不諱言，許多外人不熟悉景福是「事實」，因此集團要走向年輕化。「年輕客人追求款式及設計，亦喜歡外國品牌。我們引入歐洲品牌，售賣更多年輕時尚的珠寶，加入更多日可配戴鑽飾。我們的設計團隊亦重新設計足金，例如推出輕足金首飾等。」

莫藻亮（左）無奈稱，零售業不可以太依賴內地客，中國未來發展大灣區，其消費力亦有機會從香港轉移至大灣區。（鄭子峰攝）

未來發展審慎︰大要做得全 小要做得精

除新開的尖沙咀店外，景福其他據點皆位於港島區，為近半年遊行示威的高危地區。「每逢五、六及日都有遊行示威，做少三日生意，對銷售有一定影響。不過我們本地客佔比多，亦有部分是高端客，假日無法光顧，也可以選擇在平日購物。」莫藻亮解釋道。

下半年市況整體受壓，莫藻亮無奈稱，零售業深受周邊環境影響，未來集團發展會較審慎。他表示︰「零售業不可以太依賴內地客，中國發展大灣區，一方面算是機遇，整個市場由香港的700萬人口，擴展至整個大灣區人口；另邊廂，內地客的消費力亦有機會從香港轉移至大灣區。」莫藻亮直言，景福不是大集團，形容「大要做得全，小要做得精」，把珠寶做得更精緻，才有生存空間。