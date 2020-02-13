「明日大嶼」不可行？　建築師呂慶耀：應向「香港2.0」方向研究

政府提出的「明日大嶼願景」，未開始研究，已經惹來不少人的批評，說計劃是「唔環保」、「大白象」工程。不過建築師呂慶耀就希望，社會大眾摒棄過去的刻板的印象，以全新的科技，研究及迎接「香港2.0」的到來：「腳向前行，但頭向後望，咁會揢親啦！可唔可以大家都向前望、向前行呢？」

香港是國際公認的金融中心之一，惟市民仍需要面對「租金貴」、「樓價高」、「居住環境擠迫」等現實問題。（資料圖片）

說起香港居住環境，對於一眾「生於斯、長於斯」的香港人，腦海中第一時間浮現的一定是「租金貴」、「樓價高」、「居住環境擠迫」等現實。

為增加土地及住宅供應，政府出盡法寶，如進行全港進行「土地大辯論」、興建「插針樓」、「調整公私營房屋比例」等，甚至在「大辯論」未有正式的報告前，就率先提出「明日大嶼願景」，估算要至少耗資逾5,000億元，隨即惹來坊間批評，認為又是一個「大白象」工程。

呂元祥建築師事務所副主席呂慶耀，接受《香港01》專訪時稱，自己仍未有「做」與「不做」的結論，但就反問社會，是否連研究都不可行呢？「我會向好嗰邊諗，睇咗機遇先，唔好咁快結論做定唔做。」

政府提出「明日大嶼願景」計劃，冀長遠可增加土地供應。（資料圖片）

計劃應視作「香港2.0」

行政長官林鄭月娥指，「明日大嶼」會是通往世界和粵港澳大灣區的「雙門戶」，政府的預計中，填海面積達1,700公頃，可供70萬至110萬人口居住；除增加房屋供應外，亦會發展新核心商業區。據資料顯示，新商業區將提供約400萬平方米商業用途的樓面總面積，料可創造20萬個高端高增值就業職位。

「明日大嶼」或許將成本港的第3個商業核心區（CBD3），呂慶耀卻認為，規劃「係需要花錢去研究」。他解釋，社會應將目光放遠一點，將該區當作「香港2.0」，「可唔可以有新嘅規範、新嘅法例、新嘅框架畀佢去試；可唔可以有更大嘅、唔一定『廢轉能』，可以試下用海洋去產能（潮汐發電）；有好多新嘅東西去做；可唔可以『明日大嶼』係『明日香港』？」

呂慶耀構想中的「香港2.0」，是一個融合了科技與環保概念的「新世代生活」：在這個「香港2.0」，或許是容許無人駕駛汽車在區內行走，有人駕駛的就規定要使用電能去推動，「當你全部都係用電嘅無人駕駛汽車，你唔洗停車場，條路都唔同咗，油站又唔洗，咁呢啲土地資源拎嚟做咩呢？完全係新思維，但我地無傾過。」

「填海等同不環保」觀念過時

過去半年示威衝突不斷，議會抗爭持續，政府就「明日大嶼」人工島的研究撥款，要通過立法會財委會審批似乎是遙遙無期，因此目前未有更多規劃詳情。呂慶耀希望，當局可以放棄舊有的發展框架，以新思維去建設，「我覺得依家都係用最安全，拎一啲舊嘢出嚟，無人鬧就跟住去做，大家都唔係一心去問：香港可以點？好多時你要問岩問題先有岩答案，中國人講『學、問』，但我哋唔識問問題，問嘅問題都係錯。」

「填海不環保，為什麼仍要用這種方法」、「所需公帑太多、規劃太久，係咪足以應付社會需要？」這兩條問題，是社會不斷問政府的，對呂慶耀而言又是否「問岩問題呢？」

他說，填海會對環境造成不可逆轉的傷害的觀念已經過時，「填海唔環保？如果用20、30年前方法去做，我都覺得有問題。」翻查資料，現時的確有一些新的技術，如「深層水泥拌合法」，聲稱比傳統需要挖走海床淤泥的「疏浚式填海」，不會影響附近水質，減少對海洋生態的影響。

呂慶耀認為，社會去決定是否實行「明日大嶼」計劃前，至少先進行研究。（羅君豪攝）

至於「所需公帑太多」的問題，呂慶耀坦言，若果以「香港2.0」方向去研究「一定會貴」，「唔係錢嘅問題，係多少價值嘅問題，iPhone夠貴大家都買，係因為值。只係講價錢無意思，係講user experience（用家體驗）、有咩新衝擊、新機遇。」他認為，在研究的過程中，就算部分概念不可以在「明日大嶼」中套用，亦有可以在其他地區使用，有助促進社會的進步。

反對與支持「明日大嶼」的各執一詞，呂慶耀笑言，現時社會出現一種奇怪的現象：大家一直向前走，同時卻不斷回望過去，「我覺得好有趣，（社會）腳向前行，但頭向後望，咁會揢親啦！可唔可以大家都向前向行呢？」