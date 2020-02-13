【專訪】倡引共享概念拓生活空間　呂慶耀︰人與人可重新connect

本港樓價屢創新高，加上土地供應少，為求令到普通人「更容易」上車，不少發展商都興建面積細小的「納米樓」，讓樓價「冧心」看起來較細，但生活空間卻非常狹窄，個別單位面積不及車位！

呂元祥建築師事務所副主席呂慶耀受訪時表示，不評論其他發展商及建築師的設計，但認為於屋苑中構建「第三空間」，引入共享概念，可應對「納米樓」問題外，若果再配合科技發展，通過大數據將「可持續」建築概念變得更貼地，「Reconnect」社區之餘，更令用家對環保更「有感」。

訪問在呂慶耀的辦公室進行，房間採光十足，令房內的Victoria Dockside模型及一座座建築界的獎項更為搶眼。

呂慶耀是本港知名建築師，畢業於美國康乃爾大學，取得建築學學士學位，在紐約丶中港擁有超過20年項目設計經驗。他父親呂元祥同為建築師，行內名聲甚響，祖父是「米業大王」、著名慈善家呂明才。

雖然出身自米業世家，呂慶耀的興趣始終是建築，將軍澳「晉海」、北角「海璇」及尖沙咀Victoria Dockside等都出自他的設計手筆，記者亦以掀動港人神經的納米樓說起。

近年有部分發展商，推出只有百多方呎的「納米樓」，令社會嘩然。（資料圖片）

呂慶耀率先「利申」，稱慶幸與他合作的發展商，太多都有自己的守則，單位不會起得太「納米」，「雖然易上車，但同樣難甩貨，個市場都會話畀你知，（單位大細）限度會試出來。」

「第三空間」解決空間少問題

話雖如此，「樓價貴」、「愈住越細」似乎已是港人的夢魘，呂慶耀解決不了樓價問題，但就提倡「第三空間」，用現時流行的「共享概念」，來解決單位空間較少的問題，「可能你住嘅空間係細，但你下面集埋咁多人，有個大啲會所，個會所變成半個私人空間，又唔洗執、唔洗得登請個工人。」

其實「共享」並不是新理念，呂慶耀稱，從前大家住的「唐樓」，正是一個「第三空間」，「唐樓都好擠迫，甚至（較現在）更擠迫，但有個天台，戶戶一齊上去踢波、讀書，幫手睇住個仔，大家互相幫助，個社區就係咁建立出來。」

大家經常說，科技的進步令人與人之間的關係更疏離，但他相信，隨著科技進步，配合「共享」概念，可令人與人之間重新「connect」，「會所有個share kitchen，我想食乜，有菜單揀，上網訂完之後幫你pack好晒。你（業主）番到去沖個涼，去會所個廚房度煮，之後入面食埋，有唔同嘅年青人喺入面，咁又可以識到其他人（業主）。」

發展商要求有環保元素

近年地產商為增加可出售樓面，設計不少「奇則盤」、「納米盤」，說他們願意花更多資源去「整靚個會所」，似乎與大眾對他們「賺到盡」、用盡每寸樓面面積去隒錢的印象，有不少的差距。

呂慶耀就指，新一代管理層上台後，已經主動要求項目中，一定要有環保的元素，「廿年前發展商都唔明，話『好貴呀』。今時今日都唔需要再話做唔做，而係講『做幾多』、『推到幾盡』，唔會為慳少少就唔做，因為個協同效應大過投資落去嘅錢。」

「可能多咗新一代領導上場，佢哋好明白，全球環保係好大嘅問題，我見好多發展商，私下都做好多研究。唔係賺唔賺錢嘅問題，係大家都好有心，好大嘅進步。」

呂慶耀指出，現時不少發展商已主動增加屋苑的環保元素。（資料圖片）

令環保建築產生「共鳴」

至於科技的另一樣好處，是可滿足大眾對健康生活的追求。呂慶耀認為智能科技的應用，可提高能源效益和節約資源外，亦可與建築配合，惟在設計方面，應該跳出現時的「框框」，由注重於硬件發展，考慮更多軟件，令環保概念更「貼地」，「作為用家好多時感受唔到，好似『成幢大廈我減少用30%水』，但用家、喺度生活嘅人會問：『關我咩事呢？』」

他舉例說，現時的智能手錶已經可以監測用戶的心跳、卡路里等健康資料，將來或許可以加入與陽光接觸等數據，令環保建築更有感：「你今日吸收咗幾多自然光呢？成個空間設計，可以畀同事接觸多啲陽光，例如同事尋日開咗成日會，吸收唔夠陽光，你不如今日坐近啲個窗，呢啲影響緊成個生活。」

除了改善日常的生活習慣外，更可用大數據去改變整個建築群，「政府已經做咗個『Wind Map』，冬天同夏天風點吹，設計時會做好多電腦模擬、數碼化現實世界放落去，模擬一次，再試唔同嘅方式，發覺呢個係好，咁就採用。不過就無喺現場測試。」

他說，在最近設計的Victoria Dockside中，就與發展商、與中大及港大兩所大學合作，設計時不斷做測驗，「真係搵人拎啲儀器周圍走，用一個月時間去度環境，拎到一大堆數據。用超級電腦去運行。」初步結果時，當初的設計達到預期效果，「同實際上係一致，周圍環境、通風好咗，你見到呢度（大廈），夏天就有呢啲窟窟，可以通風，揸車時亦唔會睇唔到風景。」

呂慶耀稱，Victoria Dockside是根據了政府的「Wind Map」，及大數據去設計，令該內環境可達至可持續發展。（羅君豪攝）

雖然環保令用家更「有感」，但呂慶耀提醒，政府要更快、更有遠見的去應對氣候變化問題，「氣溫上升，冰融多咗，颱風更強勁，香港作為一個城市會點準備好？以前百年一遇嘅標準，可以都唔再係百年一遇，可以係廿年一遇；咁新的百年一遇標準又係咩？」