【鼠年財運】專家淡睇人民幣、英鎊　日圓料區間上落

2020年投資市場持續動盪，武漢肺炎於全球擴散令避險情緒再度升溫，美國特朗普指中美第二階段貿易協議談判將討論中國人權和香港問題，也令市場擔心中美會再起衝突。

農曆新年來臨，「送豬迎鼠」也是時候檢討一下手上的投資組合，匯市方面，專家建議這兩種貨幣不宜「沾手」。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，今年英鎊主要會在1.28至1.34之間上落，愈近年底便會愈弱，建議大家沽英鎊。他指出，2020年仍是英國脫歐的過渡期，料匯價不會太差，但愈近今年年底的過渡期期限，市場便會愈擔心英國經濟，屆時錢便會開始流走，令英鎊向下。

英鎊料進一步受壓

溫灼培指，脫歐後英國政府要進行的關稅談判相信會十分艱鉅，因為歐盟佔英國出口市場約50%，而英國只佔歐盟整體出口的8%，英國欠缺跟歐盟談判的籌碼。而對做歐洲生意的企業來說，隨過渡期期限臨近，「他們要面對現實，不能抱任何幻想英國會留在歐盟，例如早前美國摩根大通銀行宣布在巴黎市中心購買一座大樓，將450個職位搬遷過去，相信只是冰山一角，企業陸續會有行動，逐步將資產由英國搬回歐洲，將進一步令英鎊受壓。」溫灼培說。

溫灼培指，英國政府與歐盟的關稅談判相信會十分艱鉅。（路透社）

人民幣恐下試7.2

獨立外滙商品分析師盧楚仁則看淡人民幣，他認為人民幣早前的強勢已完結，之前借中美簽首階段貿易協議炒上是超買，基本因素並不配合，現在已陸續回吐至6.92，料人民幣短期內會重返「7算」這重要心理關口，短期看7至7.05水平，下半年不排除下試7.2。

他指，有多個因素利淡人民幣，首先中國經濟偏弱，而現在又有武漢肺炎大規模擴散，經濟基本面並不好。另外，特朗普將第二階段協議跟香港民主連繫起來，相信中央會有大反彈，將進一步令人民幣受壓，不過料人民幣穿7.2的機會不大。

料圓匯108至111之間上落

近月一度出現較大跌幅的日圓估計今年狀況則比較穩定，盧楚仁認為短期來看，武漢疫情會令部份資金流入日匯避險。而中長期看，東京奧運、日本政府的26萬億日元振興日本經濟方案，和近日央行上調對日本經濟的預測，都利好日圓。

溫灼培則認為，近日避險因素有所減少，所以對日匯帶來一定壓力，不過日央行一直拒絕推行量寬，支撐住日圓匯價，相信日匯會在108和110.8水平之間上落。

日匯早前出現較大跌幅，但兩位專家估計日圓匯價會企穩。（路透社）

對美歐後市看法分歧

對於美元和歐元後市，兩位專家有較大分歧。盧楚仁看淡歐元看好美元，料下半年美匯指數有機會重上100。他解釋指，對美元十分樂觀，是因為美國經濟表現確實是優於其他地方，特別是歐洲，加上特朗普揚言要把歐洲當成保護主義貿易戰的新戰場，相信會打擊到歐洲經濟，若歐元長期受壓，美匯指數將最受得益。

溫灼培則看好歐元看淡美元，他指，歐洲經濟確實尚弱，但料最壞情況已過。歐洲製造業採購經理人指數（PMI）雖繼續在50分界線下方，但有所改善，隨中美貿易衝突緩和，料歐洲製造業可企穩，且歐洲服務業表現不錯，PMI數字在50點以上。「而且隨歐洲經濟持續改善，究竟歐央行是否真的需要每月印200億歐元買債呢？定可以縮減？今年最看好歐元這貨幣，料年底會升至1.15元水平。」對於美歐貿易戰會否爆發，溫灼培認為，為免損害美國經濟和特朗普選情，料歐美今年爆貿易戰機會微。