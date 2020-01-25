【鼠年財運】金鼠年專家看好金價　料整固後再上　衝破1600關口

豬年過去，鼠年來臨，買金保值、抗風險的傳統投資智慧，今年再被看好，兩位受訪專家都估計金價今年會再上。

道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑表示，上年金價表現不錯，升了足足18%。從技術分析角度來看，早前相對強弱指標（RSI）曾穿80，是「超買」的，但金價已由年初高位回調約80美元，RSI也回到50水平，相信整固過後，金價有力再上。

徐志傑︰投資者續買金 對沖風險

徐志傑指，現在主要支持金價的是低息環境，各央行都在減息。市場估計美聯儲今年內減息機會高達67%。在低息環境下，不少債券都處於負收益，加上今年美元料走弱，令金價避險和對沖的作用會更明顯。他認為，中美雖達成首階段貿易協議，但是否真的可執行和後續談判情況仍需觀察，全球地緣政治風險也有所升溫，加上全球股票處於高位，令不少投資者持續買入黃金，以對沖各風險因素或令股市出現回調。

他補充，近期已看到很多投資者買入黃金，尤其是透過期貨和ETF，相信新年後金價可以突破每盎司1,600美元關口，三個月目標價是1,600至1,700美元區間。全年的價位則比較難講，因為有太多因素影響金價，例如若武漢疫情於新年後進一步爆發，將令股票市場出現調整，也會進一步推升金價。

徐志傑認為武漢疫情進一步爆發，會令股市出現調整，並進一步推升金價。 (資料圖片)

盧楚仁：通脹加劇 有利金價

獨立外滙商品分析師盧楚仁也認為金價今年升的機會很大。一般而言，因為黃金以美元計價，若美匯強勢，金價相對會受壓。但盧楚仁指，過去一兩年即使美股和美匯升，金價都繼續升，可以看到市場十分追捧金價的避險能力。短期看，武漢疫情等新的風險事件，相信會觸發更多資金避險，有助推升金價。

中長期來看，全球大宗商品價格持續向上，各地的通脹情況加劇，有些地方更出現滯漲情況。在這市況下，金不但可以避險，更有保值功能，料會持續受追捧，今年可重上每盎司1,600美元以上，之後要再升的主要心理關口則是1,650和1,700美元。