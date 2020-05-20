【專訪】林少陽警告港股或二次探底　美國行負利率僅時間問題

新冠肺炎爆發後，環球股市崩潰，但在各國寬鬆政策下，股市在3月份初步見底回升。以港股為例，恒指也從低位大幅回升逾3000點，數度逼近25000點水平。股市迅速反彈，看似擺脫了熊市，但實際上危機又是否已經解除？美聯儲「無限QE」背後，又潛藏著什麼風險？

以立投資董事總經理林少陽（Vincent）由財經記者轉型成為基金經理，獲得亞洲股神東尼（Tony Measor）賞識並收為徒弟，自立門戶超過10年。旗下管理的以立中國基金4月份大升8.6%，跑贏恒指同期的4.4%；截至4月底，今年以來仍錄正增長，同期恒指仍累跌約12%。基金組合能夠跑贏大市，即管看看他的大局觀！

港股3月極為波動，不時上演「千跌日」，一度低見21139點。（羅君豪攝）

港股3月跟隨外圍暴瀉，一度下試兩萬一點，即使4月已回升不少，市場仍預期有可能再次尋底，出現「第二隻腳」。林少陽認為，大市3月的低位「插得幾深」，相信短期內難以再下試這個位，但明言未來兩、三季難保不會出現「二次探底」。

的確，近期股市表現主要視乎疫情發展。林少陽認為目前情況相對樂觀，全球新增個案減少，不少國家開始討論重啟經濟，不過疫情在新興國家、第三世界未必輕易受控，加上位於南半球的國家步入冬天後，疫情再爆發或成隱憂。

儘管有二次爆發的風險，但林少陽傾向相信，今年2月至3月全球增加大量流動性，從資本市場去看，雖然經濟未必很好，但實際上流動性充裕，甚至比去年底更高。「一些高質素的公司，即使面對經濟環境轉差，但盈利能力穩定，長線仍有很大機會維持增長，故投資者不捨得放棄。縱然有一兩個季度的盈利倒退，但他們並非睇一兩年的表現，而是長遠在新的經濟環境下，能否維持增長，為股東創造價值。」

以立投資董事總經理林少陽稱，可能5月第一個交易日已見全月低位。（張浩維攝）

5月上落市機會大 「五窮月」未必應驗

5月首個交易日，港股大跌超過1000點，當市場認為可能是「五窮月」的序幕，至今區間橫行格局，仍於23500點至24800點之間反覆波動。林少陽認為，「可能5月第一個交易日已見全月低位」，預期整個5月大概是上落市，始終市場氣氛不太差，而且資金充裕，其中醫療、物管、電商股，以及一些新興的網上醫療、外賣平台，特別受資金追捧。

而兩會即將開幕，林少陽提出，要視乎國策能否利好個別行業，留意汽車、新能源、半導體、家電行業，可能會出現投機性買盤，但強調長線是否向好仍存疑問。他特別提到，結構上看好新能源汽車行業，尤其Tesla與中國簽署長期合作協議，以十分優惠的條款於上海開設Gigafactory（超級工廠），年產量25萬輛電動車，料可帶動整個電動車產業鏈。

他預期，今個月大市基本格局接近橫行，雖然月內不少股份除淨，但仍預期可以突破4月的高位，甚至有力挑戰25000點水平，故此未必能夠應驗「五窮月」的出現。

林少陽認為，航空業復甦時間較長，負債嚴重的公司隨時變賣資產，股東價值嚴重受損。（Getty Images）

旅遊相關行業不宜沾

5月不窮，但個別行業也不宜沾手。市場普遍睇淡旅遊相關行業，林少陽亦同意這個觀點，認為航空、郵輪、酒店業復甦時間較長，更指出有部分負債嚴重的公司，在行業復甦前已面對現金流嚴重短缺，隨之變賣資產，「當經營規模縮細後，經濟復甦時就唔可以享受到Upside」。

另一邊廂，林少陽提到，基於疫情下航空業大受打擊，石油需求急降，美國油公司出現債務危機，即使在「無限QE」底下，未必會出現大規模清盤，但個別比較弱勢的公司仍可能面臨破產風險，或被業內現金流較強的競爭對手併購，故此看淡油股表現。

而5月WTI原油期貨一度出現「負油價」，林少陽則認為，負油價未必會再出現，「目前市場上不少石油相關的ETF已經進行轉倉，投資更遠期的原油期貨，將單月的風險分散」。

美國總統特朗普最近於Twitter發文指，考慮到其他國家實行負利率，美聯儲應同樣採取負利率。﹙路透社﹚

負利率只是時間問題

不諱言，實體經濟難言向好，大市依賴放水支撐。最近，特朗普最近更於Twitter發文指，考慮到其他國家實行負利率，美聯儲應同樣採取負利率，認為其他國家正享受負利率的好處，美國也應該接受。

林少陽認為，由於美國仍希望保留國際儲備貨幣的地位，故現時降至負利率機會輕微。不過，他明言「呢個心理關口遲早都會衝破，即使特朗普未能連任，下一任總統亦會考慮實行負利率。」因為其他爭取成為國際儲備貨幣的對手，例如歐羅、日圓、瑞士法郎都已經處於負利率，「點解人哋可以負利率，美國唔可以呢？」所以在美國出現負利率只是時間問題，並非會否發生的問題。

林少陽直言，貧富懸殊帶來的是是一個社會問題，多過是經濟問題。（美聯社）

至於負利率對市場的影響，林少陽相信十分輕微，「你睇歐洲、日本、瑞士都無乜Consequences﹙結果﹚」他解釋，原因是因為我們正處於物質極豐富的時代，即使亂印錢都不影響物價，然而超級富豪「使嚟使去都係面個浸」，再多的財富都不影響他們的消費習慣，而窮人都是「餐搵餐食餐餐清」。觀乎過去十多年的量化寬鬆，在全球需求增加下，物價未有顯著升幅，CPI未必有嚴重通脹，但金融、實物資產有通脹。他以香港為例，即使經濟很差，但住宅樓價仍然表現平穩。

林少陽直言，保護主義、貧富兩極化，甚至量化寬鬆均有密切關係，正因為當權者是權貴，而量化寬鬆對當權者、有錢人是最有利。除非當權者有憐憫之心，知道長遠未必有利，否則基於人類自私自利的原則，相信負利率出現機會極大。他坦言，其實量化寬鬆會造成很大的社會矛盾，令社會內部更撕裂，更會掀起國家之間的矛盾。是一個社會問題，多過是經濟問題。