【專訪】林少陽講價值投資　首隻十倍股終染藍　股神未出手有因由

亞洲股神東尼（Tony Measor）的徒弟、以立投資董事總經理林少陽，一向以價值投資為操盤宗旨。他旗下基金公司已經成立超過10年，經歷過大大小小的風雨，遇過不少優質股。今次林少陽分享到他的成功經驗，其中更不止一隻「10倍股」，未知是有名的大藍籌，還是寂寂無名的細價股？

世界著名的價值投資者、「股神」巴菲特在首季投資亦要「損手」，更在股東會上承認投資失誤，林少陽又如何評價股神的操作？傳統的價值投資方法難道已經失效？

從事基金投資超過10年，宏觀經濟以至行業生態已變化不少。林少陽的基金公司，最早期都是瞄準出口型股份。談到基金第一隻有4至5倍以上獲利的股票，要數New Balance的代工生產商信星鞋業集團（1170），但始終OEM（原設備製造）公司增長有限。林少陽管理的基金便尋找一些正在轉型的公司，更覓得基金首隻10倍股，充份發揮價值投資的威力，答案是今天的藍籌股——全球最大電動工具製造商之一的創科實業（0669）。

以立投資董事總經理林少陽分享到，基金旗下首隻10倍股正是創科實業。（張浩維攝）

勁賺十倍 但錯過全段升浪

林少陽分享到，創科是最典型成功轉型的例子，它在OEM方面發展成功後，便收購了多個工業品牌，包括Ryobi、Milwaukee，今天已不再是純OEM的企業，而是有自家品牌、具完整生產鏈的企業。該股去年賺6.15億美元，按年增長 11.3%。

他更憶起，創科實業正是基金旗下首隻10倍股，「開頭個10倍就賺咗，後尾10倍間歇地有買賣」。雖然勁賺10倍，但專業基金經理也有散戶的「遺憾」。林少陽嘆道，當年發現這隻優質股時，股價僅得1元，其後更試過1拆2，「依家60幾蚊等於百幾蚊！無Buy & Hold真係好後悔，如果唔係就發達啦！」

價值投資可貴之處是優質公司隨時為投資者帶來十分可觀的利潤，但何時買入、何時沽出，往往比「揀啱股」更重要。林少陽透露，基金現時並未持有創科，因為它始終是出口型的公司，對此仍存多少憂慮。

新意網同樣是林少陽的10倍股，他的成本價僅0.4元，現價已超過5元。﹙梁鵬威攝﹚

投資新意網獲利最多

若是基金賺得最多的股票，林少陽便提起新意網（1686）。新意網同樣是基金投資過的「10倍股」，曾經佔投資組合達10%，「買嘅時候8毫子，之後拆過股，當成本價4毫子，依家5個幾」，而且成本收益率亦很高，幾乎每年增加派息。新意網2019年全年派息每股0.1650元，以林少陽當時成本價約0.4元計算，股息回報率達40%以上！試問一家有40厘回報的企業，又怎令人捨得放手？曾經是創業板，2018初才轉回主板，林少陽分享到，這些公司一起始不太起眼、有名，可能是集中實業發展，卻忽略了市場推廣，故此容易讓人「走寶」。

那麼現在是否更難「尋寶」？林少陽坦言，基金投資現時競爭比以前大，「由Day 1 IPO開始，已經去到百幾倍估值（市盈率）」，但他認為這不是錯，是因為大家變得更聰明。他相信不是大眾不信任價值投資，而是模式變得更成熟，即使公司未有盈利都已出手投資，看的是商業模式在未來10年、20年能否成功，技術難度更高，「係難咗，但並不代表係Trend Investing」。

而他亦一早打破心理關口，多加留意生物科技股，他認為已不應過於短視，只看現有的盈利能力。由於市場變得更加有效率，有些公司即使業績造好股價仍然下跌，因為市場一早已等好消息派貨，又或認為公司多年後的盈利能力未如預期。

巴菲特旗下巴郡淨現金大增，林少陽認為最大原因是美聯儲推出「無限QE」，令債市沒有出現恐慌，故巴郡不能趁低買入其他公司。（Reuters）

無限QE打亂 巴菲特難「做刁」

對於巴菲特的價值投資方式，林少陽直言巴菲特可能比較保守，「畢竟人生旅程去到這個年紀，以他現時的經營規模，操作上相對有困難」。

至於今年巴菲特旗下巴郡淨現金大增，未有大手投資，林少陽認為最大原因是因為美聯儲打亂了巴郡的部署。林少陽認為，由於美聯儲推出「無限QE」，更不斷買垃圾債，令債市沒有出現恐慌，「連波音都可以發債，息率仲要唔高！」在此情況下，巴郡便沒有生意，「巴郡唔係純粹投資公司，而係大耳窿，趁你病時同你Negotiate對佢好好嘅Deal！」所以巴郡今年沒有大交易，是制度的原因，而且美國政府今次反應太快，令到整個金融市場沒有足夠壓力，沒法讓巴菲特在談判桌上取得好交易，但相信他仍然在等候機會。

不過，林少陽認為巴菲特已經有好大的「進化」，已經不限於投資傳統行業，雖然投資IBM失敗，但他很樂意轉向Apple，雖然遲了少少，但總不怕遲。「幾時起步點唔重要，而家去到未來10年、20年，每一刻都可以係重新起步點。」他寄語香港的一些公眾投資者，過去假如用了舊的投資方式發覺不太成功，便重新痛定思痛去轉型。

林少陽強調，投資者要放開對估值的執著，優質公司的確愈來愈貴，因為可能市場是對的，而你是錯。（張浩維攝）

林少陽嘆道，他們亦經歷過陣痛期，曾經都有心理障礙，覺得估值為何永遠都這麼貴，但你要尊重市場的運作模式，「因為可能市場是對的，而你是錯」。

談及到林少陽的價值投資心得，他直言「Buy & Hold策略並非唔可行，相信好多人在過去10年買入科技股，Buy & Hold係好過一直Trade In Trade Out。」不過，他強調投資者要放開對估值的執著，優質公司的確愈來愈貴，因為有更多人看得更長遠，當全球都爭取稀有、高質素的資產，若然不夠進取便無法上車，對好多比較保守的價值投資者有很大困境。