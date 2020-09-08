內循環｜全國力推「消費促進月」　分析料受疫情纏繞城市力度更大

中國明起（9月9日至10月8日）在全國舉行「消費促進月」活動，跨越中秋、國慶黃金周假期，適逢傳統「金九銀十」消費旺季，9月國內消費料掀起新高潮。分析指，國內消費早已逐月復甦，相信今年活動重點推動北京、東北地區等受疫情纏繞更多地區。

肺炎疫情下，中國是全球首個恢復經濟增長的主要經濟體，但整體仍依靠投資推動，消費依然疲弱，如7月份零售銷售按年下滑1.1%，比6月下滑1.8%略有改善。

為突破困局，由商務部統籌的全國「消費促進月」活動將於本月9日至下月8日舉行，屆時汽車、家電、家居、服飾、母嬰產品、農產品等都會迎來大規模促銷。官方資料顯示，中國已有35個省區市的179個重點城市參加，涉及實體門店和線上商戶200多萬個，形成「百城萬企促消費」的格局。

國內消費復甦趨勢未變

對於「消費促進月」能否催谷國內消費，招銀國際消費行業分析員胡永匡認為，國內消費已經逐月在復甦，而活動每年都會舉辦，只是今年推動的力度可能更大，尤其是北京，東北地區等受疫情纏繞更多、復甦較慢的地方，惟相信地方政府不會有大力度補貼。

他指，國內消費從2月起已在復甦，雖然間中有波動，但未有改變復甦趨勢，而每個板塊的復甦速度不同，初期為家用品、柴米油鹽等必需品需求大，中後期線下商場和商店重開，餐飲業復甦勢頭較快，料後期復甦將以可選消費為主，如體育用品、家電、奢侈品，以及國內酒店，受惠內地人於國內旅遊的信心恢復。

電商平台早前已推出「618」促銷活動，專家指或消耗民眾購買力。（資料圖片）

電商消費節或消耗民眾購買力

第一上海首席策略師葉尚志表示，內地以大循環為大方向，希望靠舉辦「消費促進月」帶起民眾的消費意欲和信心，但認為早前如電商平台舉辦的「618」購物節，「大家消費愈來愈精明，買了未必再買」，可能會消耗民眾一定程度的購買力。

葉尚志認為，相比大價商品如汽車，其他品類如服飾、食品或農產品於消費節的刺激作用相對較大。他說，近期互聯網科技股「明顯抖緊氣、升得太多」，市場在尋找新題材，內需股可能成為今年餘下時間的新焦點，籲留意李寧（2331）、蒙牛（2319）和海底撈（6862）。