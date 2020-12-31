香港會計界從業員人口眾多，據民間非正式統計，約有20萬人，而香港會計師公會數據顯示，單是會員（會計師、資深會計師）已接近4.57萬人。今年中美關係急轉直下，至少七隻在美國上市的中概股在香港第二上市，公司上市往往涉及會計工作，不過，香港會計師公會理事林智遠接受《香港01》專訪時表示，今年會計界其實無特別受益，「現時中概股回歸，我可以說是『得個形』，例如阿里巴巴在美國上市，它來香港（第二）上市，只不過是製作中文招股書，接着聯交所就給出很多豁免⋯⋯又不需要跟從香港的審計和會計準則。」

然而林智遠相信，隨着地緣政治環境漸趨險惡，中概股在美國面臨退市風險愈發加劇，或選擇香港作為第一上市，這才有望利好香港會計界。他認為，一旦在香港作第二上市的中概股在美國被退市，將會牽連香港。據相關規定，倘發行人最近一個會計年度的上市股份全球成交量（包括該等股份的預託證券的成交量）總金額有55%或以上在香港聯交所市場進行，港交所即視其上市股份交易已大部份永久轉移到港交所市場，需要遵守港交所主要上市的規定。

倘中概股「遷冊」 商機龐大

不過，林智遠指出，對於一旦第一上市被當地叫停，交易量變零的情況下，香港作為第二上市應如何處理，相關監管機構缺乏處理機制。他今年初曾向相關監管機構表達關注，對方表示需要研究及跟進。他希望監管機構最終就此訂下處理機制，而相關中概股改以香港作為第一上市監管，則改為採用香港或國際會計準則，這就對香港會計行業是大商機。「該幾隻大型中概股，若從美國『遷冊』返來香港（第一上市），要進行的程序多很多，至少也要在香港設辦公室，全盤數又要重新做過，做三年數⋯⋯我估香港不會因為你遷冊而讓你繼續用美國會計準則。」至於業界就該些中概股遷冊的對應，他認為配套準備仍未就緒，因為未付諸討論，而中概股遷冊改以香港第一上市，料涉及核數費、承包費等，且要聘用律師、公司秘書，相信惠及行業廣泛。

林智遠相信，當在美國第一上市的中概股開始思考甚或部署改以香港作為第一上市，且從美國退市成為趨勢，正打算赴美上市的內地公司就有可能改為直接來港上市，屆時會是中概股回流的第二波。他指，當年有些公司認為在香港上市會有較多規限，且一些科網股認為在美上市估值較高。豈料現時中美關係處於低谷，政治因素或令估值降低，香港上市的吸引力便會相應提升。「將來如有新（內地）公司打算上市，說不定會優先考慮香港。」

會計行業雖在香港市場仍有發展潛力，但林智遠認為，相較之下，內地機遇更大，「大灣區對年輕會計師是機遇，若無包袱，可嘗試去跑」，會計準則適應不困難，但需有心理準備適應文化差異。「我讀書時教授常說，不要當中國是一個市場，其實中國是很多個市場，大灣區有很多城市，當地人和我們溝通都是用廣東話，同聲同氣，溝通會較好。內地後生一代有時很積極，反而香港後生一代有父母照顧，有時又追求生活質素，內地青年又不介意周末工作，港青有時未必夠他們拼搏。」

上文刊登於第246期《香港01》周報（2020年12月28日）《中概股回流浪接浪 林智遠籲會計界及監管機構做好配套》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

246期《香港01》周報精選內容：

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