諾輝重複認購惹調查　專家拆解「打新」Bug位　或觸犯虛假文書罪

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-20 12:30

今年踏入IPO大時代，全民皆抽新股，短短兩個月間已有兩隻新股錄得百萬人認購。其中，集資額不足20億元的諾輝健康（6606），竟吸引106萬份申請，連乙組亦無法穩獲一手。

市場人士驚嘆之際，有報道指港交所（0388）對1.1萬份重複申請個案已有所動作。消息指出，港交所向各大券商發出電郵，要求提交所有諾輝健康中籤客戶名單。有法律界人士認為，重複認購新股的申請人，有可能觸犯虛假文書及洗黑錢罪，而有意圖協助客戶重複認購的經紀，亦有機會干犯串謀欺詐罪。

諾輝健康（6606）接獲106萬份認購申請，結果導致乙組客戶未能穩獲一手。（諾輝健康網頁）

近日，港交所向各大券商發電郵，要求提交所有諾輝健康中籤客戶名單，並要求券商確認「已遵循適當流程，拒絕多次或疑似多次提交的認購申請」。卓佳商務部董事總經理鍾絳虹亦證實，諾輝健康通過卓佳向券商發出電郵，但拒絕評論港交所動機。

諾輝健康的分配結果公告中，已指出有11,446份重複申請或疑屬重覆申請被識別及遭拒絕受理。

根據聯交所《證券上市規則》，新股重複申請是指同一人作出超過一項申請；或一人申請認購證券的數目超過發售總數的100%。《規則》亦註明，同時在同一組或兩個組別所作的重複申請將不獲接納。

近年內地已有不少文章、微信號甚至群組，提供「一人多戶」認購香港新股的教學。（網上截圖）

重複認購兩大「Bug位」

事實上，重複認購的問題並非什麼新鮮事。在內地一些社交平台、微信號，甚至一些文章均毫不避忌地發「教學文」，說明如何一人多戶認購新股。

雖然《上市規則》列明禁止重複認購，但有內地人發現，監管並非這樣嚴格。其中一個「Bug」位是，由於香港部分券商是以公司集體名字申購新股，並無顯示客戶個人身份證，即使有多重賬戶，監管較難識別。

這些「教學文」更點出，新股的配發結果只會顯示8至9位的身份證號碼，假如香港人重複申購，其身份證號碼會被查出有重覆；但是中國內地的身份證號碼長達18位，而同一縣甚至同一條村的人，身份證號碼的前8位數字幾乎是一樣，由於新股招股結果會公布中籤者證件號碼首6個數字，系統較難辨識，故此出現第二個「Bug」。

內地居民身份證號碼長達18位，能夠避開港交所或保薦人的身份審查。（新華社）

致富郭家安：主要係內地客容易做到

事實上，內地居民只要能夠在香港的銀行開戶，便能夠在本地300多家券商開設證券戶口。由於個別券商只能夠審查客戶是否經該行重複認購新股，無法得知客戶有否在其他券商申請。

致富證券董事及證券業務部主管郭家安指，假如存在重複認購，很大可能是內地居民才可以做到。原因正是上述文章所指出，香港人若在不同券商重複認購，其身份證號碼會被完全顯示出來，難以避開審查而重複申請。郭家安補充，內地確實有一些群組討論如何在本港多家券商開戶，多重認購新股。

AC Lawyers顧問律師蘇文傑指，如果券商有意圖協助內地客戶開設多個證券戶口，並重複認購新股，形成有系統地犯案，或成為調查的主要對象。（受訪者提供）

券商協助重複認購 或成主要調查對象

AC Lawyers顧問律師蘇文傑則指，不論香港人或內地人，都有可能重複認購新股。香港居民可以利用香港身份證、特區護照、外國護照等在本地開設不同的證券戶口，從而透過不同證件認購新股，避開審查。而內地居民只須利用其18位號碼的身份證，開設多個證券戶口，而「人頭」方式參與新股。

蘇文傑補充，最猖獗的情況是同一家券商有意圖協助內地客戶，透過同一組身份證號碼，開設多個證券戶口重複認購，形成有系統地犯案。他認為，這一類或成為調查的主要對象。

富途牛牛的新股認購頁面中，申請人在認購前須確認聲明無誤。（富途牛牛App）

或涉虛假文書、洗黑錢罪 最高刑罰監禁14年

蘇律師從法律上分析，不論是重複認購的申請人，以至協助申請人重複認購的券商或經紀，均有可能干犯刑事罪行。首先，由於申請人在認購新股時，必須填寫確認聲明，假如聲明失實，有可能犯干虛假文書罪，最高刑罰為罰款港幣15萬元及入獄14年。

除此之外，由於重覆認購所得的新股股份有可能被歸類為「犯罪得益」，該名申請人或觸犯洗黑錢罪，有可能面臨資產凍結，甚至被充公。

若果執法機構發現券商或經紀有意圖協助客戶提交虛假資料，該券商或經紀有可能觸犯串謀欺詐罪，同樣最高可被判監禁14年。

重覆認購所得的新股股份有可能被歸類為「犯罪得益」，該名申請人或觸犯洗黑錢罪，有可能面臨資產凍結，甚至被充公。（資料圖片）

發行人、保薦人有責任查證股東身份

至於發行人即上市公司，以及保薦人亦有其相關責任。蘇文傑指，發行人及保薦人需要盡力確保股東名單是否有重複申請，「咩人做自己股東無理由唔知」。他指出，若然發行人及保薦人未有履行責任，有可能須要面對聆訊、罰款，以至除牌或撤銷上市的風險。

不過，蘇文傑認為重複認購並非今天才出現的問題，且看港交所及上市科的態度，後果大小視乎會否將案件交由警方處理。他估計由於個別情況舉證困難，除非客戶經理為同一客戶開設多個證券戶口並重複認購，此情況的證據便顯然而見。