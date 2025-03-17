渣打主席訪問｜無懼世界更「碎片化」　續發揮「超級連接器」功能

美國總統特朗普今年1月就任以來，未足百日，世界政經格局已出現翻天的變化。時局不穩，對企業營商以至環球經濟自然帶來挑戰。業務網絡遍及全球50多個市場的渣打集團﹙2888﹚，其主席韋浩思﹙José Viñals）坦言，因一些重要政策的改變，以至地緣政治之變動，全球處於特別複雜的狀況 ，變得更加「碎片化」。然而，這位擁哈佛大學經濟學博士學位、曾任國際貨幣基金組織（IMF）顧問的銀行家，對世界經濟增長並不悲觀，尤為看好亞洲的增長，並認為在商貿新格局下，渣打將繼續能從中受惠。



美國總統特朗普今年1月就任以來，世界政經格局已出現翻天的變化，惟渣打主席韋浩思對環球經濟增長並不悲觀。（Reuters）

世界「碎片化」 需要更多「連接器」

特朗普上任美國總統後，貿易戰火四起，美國與各國之間的磨擦持續，會否為渣打帶來挑戰？韋浩思則稱，一來經歷過特朗普第一任總統任期後，該行已有應對貿易戰和碎片化的經驗；二來，該行企業和投資銀行業務收入中，只有1%的收入直接來自於美中貿易融資，佔比微不足道。

反之，世界變得更「碎片化」，韋浩思認為，跨國銀行如渣打的價值更重要。他解釋，當世界變得更加「碎片化」時，便需要更多「連接器」或「橋樑」來連接不同的「碎片」，而渣打正是一家「超級連接器」，透過其龐大的網絡，將東方與西方、新興市場與發展中經濟體相互連接，「我們不但在亞洲、非洲和中東擁有重要的業務，而且在歐洲和美洲也有業務。所以我認為這對我們來說都是一個重要的時刻，可以在這種更複雜的環境下幫助世界，同時也令該行從扮演『超級連接器』角色中得益。」

韋浩思指出，亞洲與中東、非洲之間的貿易連繫會更為緊密，而渣打於亞洲、非洲、中東和發達經濟體擁有強大的業務及網絡，過去幾年由於關稅和其他原因，全球供應鏈進行了重組，這個仍然持續的過程，利及渣打，「例如過去幾年出現的最大貿易走廊之一，即北亞-東盟走廊，渣打是唯一一家國際銀行布局所有10個東盟市場，令我們成為多元化發展到這些市場的客戶的一站式服務機構。」

韋浩思認為，全球供應鏈仍正進行重組，但這更突顯渣打的價值。﹙梁鵬威攝﹚

全球秩序變化成主要風險 但不會陷衰退

韋浩思指，會密切關注「特朗普2.0」引起的關稅戰所帶來的影響，而今年主要風險是全球秩序正在發生的變化，不僅是經濟秩序，還有地緣政治秩序，「這將帶來一些摩擦和調整的需求。」

他估計，上述風險可能會微微降低全球增長，但對全球增長並不感到悲觀，料不會陷入衰退，「全球增長將繼續保持在3%，又或略高於3%的水平。而渣打們擁有非常強大業務的新興市場，其增長率料遠高於世界增長率，情況並不算糟糕。」

具體而言，韋浩思料，如果世界經濟增長3%，發達經濟體增長將接近2%，而新興市場的增長率則有4%左右，其中亞洲將繼續以5%左右的速度增長。「由於關稅帶來的不確定性，美國經濟今年的增長速度可能比幾個月前預期的要慢一些，，一些新興市場也可能由於來自美國和關稅的不確定性而出現輕微的下降，但我認為只是輕微下降，亞洲將繼續引領全球增長。」

中國經濟・中國出口・中國製造業・中國製作・中國製鋼材：2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

籲中國採取財政政策 帶動經濟

亞洲經濟體中，中國表現最惹關注，也是貿易戰的「核心」。早前有投行預計，去到今年第三季，美國恐向中國累計徵收六成關稅。不過，韋浩思認為可能性不大，呼籲大家區分市場噪音和經濟基本面發生的變化，「你們已經看到，美國政府已經確定了一些關稅，然後在某些時候改變了其立場，所以我不會完全悲觀。」

與此同時，韋浩思認為，美國今年至累計加徵中國20%關稅，對中國GDP產生的影響介乎1個至1.5個百分點之間，但這可以通過國內政策措施來抵消，「中國已經擁有相當多元化的供應鏈，可以緩衝已宣布的關稅的影響……如果有需要，﹙中國﹚也將部署額外的政策刺激措施。」中國當局已表示將採取的逆週期措施將有助於實現5%左右的增長率，至於是否能達到這個目標，韋浩思認為，還有待觀察。「我們的內部預測是中國至少能達到4.5%，而且有可能超過這個數字。所以大概會在4.5%到5%之間。」

要達到預期的經濟增長目標，韋浩思指出，財政政策需要比貨幣政策發揮更大的作用，例如在醫療、養老金方面落墨，減少居民儲蓄，增加消費，這取決於能否提高投資者信心、消費者信心，並穩定房地產市場。同時，繼續採取措施促進創新，因此他喜見早前兩會為民企提供支持的措施。「中期來看，中國將繼續保持令人滿意的增長率，雖然不會達到過去的水平，但對於這樣一個經濟體來說仍然是顯著的。」