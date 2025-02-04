渣打委任Maria Ramos為新主席　5月8日起接任韋浩思

渣打（2888）公布，鑒於韋浩思（ José Viñals ）已接近彼服務滿九年的任期，已委任現為獨立非執行董事的Maria Ramos（65 歲）接替 José 擔任集團主席。待取得監管批准後，Maria 將於渣打在5月8日舉行的股東周年大會後履新，而José屆時將自董事會退任。Maria Ramos擔任主席後，酬金為每年129.3萬英鎊。



Maria於2021年1月加入董事會擔任獨立非執行董事，並於2022年獲委任為董事會風險委員會 主席及高級獨立董事。Maria曾擔任Absa Group Limited（前稱 Barclays Africa Group Limited）行政總裁10年。

Maria Ramos 表示，「我很榮幸能夠於渣打在推進持續轉型的重要時刻出任主席一職。在服務董事會四年間，我親身感受到渣打在全球最活躍的多個市場中廣受客戶及持份者的信任和重視。我期待與董事會、Bill、管理團隊及全球各地的同事緊密合作，實現集團下一階段的戰略，創造巨大的業務機遇及增長潛力。最後，我謹此對 José 出色的領導、貢獻及奉獻，及彼為渣打留下的寶貴資產致以最由衷的謝意。能在董事會與 José 共事是我的榮幸，我非常感謝他一直以來的慷慨無私、循循善誘，以及作 為好友提供的支持」。

Bill Winters 表示，「我衷心歡迎 Maria 擔任集團的新任主席。Maria 是一名備受肯定的領袖，擁有深厚的行業經驗及戰略視野。我非常期待與她一同實現集團下一階段的增長。渣打業務蘊藏強勁的增長潛力，我相信Maria將協助帶領我們不斷創新，為客戶及其他持份者創造更大價值。我亦謹此感謝José在公司面臨巨大挑戰及的時期展現出色的領導能力。他是一位優秀的領袖、管理人員，亦是集團的合作伙伴」。