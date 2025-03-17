渣打主席訪問｜九年任期難忘兩件事　贈新舵手「三大錦囊」

渣打集團﹙2888﹚主席韋浩思（ José Viñals）今年將退任。他自2016年出任該職至今已9年，期間渣打股價累升近一倍，有形股東權益回報（ROTE）更由零水平推升至現時約11%，對股東總算「有交代」。韋浩思受訪稱，對渣打行銀過去10的發展非常滿意，但理解到世界正在變化，因此不會「自滿」。

實現三大優先事項 回憶兩件難忘事

未來世界變化如何，無人有水晶球，但過去發生的，韋浩思卻有不少分享。他回顧道，很高興看到銀行實現了他上任時制定的三個優先事項。一是充分發揮渣打的潛力，目前該行已在世界上最具活力的經濟體中擁有業務，並投入了大量資金來提高業務能力，包括專注於富裕客戶、財富管理，以至為企業和金融機構客戶提供跨境銀服務；二是付出了巨大的努力，保障並加強銀行的韌性，令銀行目前在資本、流動性風險管理方面方面處於非常好的狀態；三是在企業管治方面已經取得了顯著的進步。

韋浩思回顧道，很高興看到銀行實現了他上任時制定的三個優先事項。﹙梁鵬威攝﹚

談及上任九年難忘事，韋浩思指，剛就任時，渣打面對的最大問題是必須處理當時美國當局提出的一些監管問題，並花了數年時間方解決。他認為，這對渣打之後的發展極其重要，「只有解決了這個問題，我們才能在發掘機遇、客戶關注﹙事項﹚等方面做其他事情。」翻查資料，2019年一如不少跨國銀行，渣打曾因違反伊朗制裁禁令﹐被罰6.57億美元（約51億港元）。

此外，另一令韋浩思難忘的挑戰，便是新冠疫情。他指出，渣打在全球超過52個市場直接運營，間接在另外60個市場運營，對他們這類全球性金融機構來說，疫情期間如何在許多員工無法進行實體辦公的情況下保持運作，是一個未知的領域。「那是一個困難的時刻，但銀行在運營方面確實做得非常好，我們與客戶保持緊密聯繫，體現銀行的韌性。」

新冠疫情期間為不少企業帶來挑戰，包括跨國大行渣打。﹙資料圖片﹚

不要受短期因素驅動 目標是創造長期價值

渣打早前宣布，已委任高級獨立董事Maria Ramos接任集團主席。待取得監管批准後，Ramos將於5月8日舉行股東周年大會後履新，而韋浩思屆時將正式退任。

韋浩思認為，Maria Ramos本身是集團獨立董事，可令交接更加順暢。對於這位接棒者，他同樣以三件事概括。一是繼續在銀行內部多走動；二是在討論重要想法和戰略時，向管理層提供建設性但強有力的質詢，當一旦與管理層就重要事項達成協議，就百分之百地支持他們；三是，向管理層問責。

韋浩思補充，須繼續將銀行持份者放在首位。「我們的目標是創造長期價值，而不是受短期因素驅動。為我們的股東和其他利益相關者創造長期價值。」