渣打主席訪問｜AI應用非「人機」對立　應視作創造更高價值的機會

在人工智能（AI）技術迅速普及的時代，各行各業都在探索如何利用AI提升效率並創造更多價值，但同時又引起「爭飯碗」的擔憂。渣打集團主席韋浩思（ José Viñals）闡述該行對AI的應用戰略時，強調AI的目標並非削減職位，而是提升生產力、增強運營彈性，並創造更多商機和就業機會，「我們的目標不是減少銀行員工的數量，而是讓員工更有效率，你必須把人工智能看作是一個轉變工作方式以創造更高銀行價值的機會。」

渣打集團主席韋浩思（ José Viñals）。﹙梁鵬威攝﹚

AI不是對立 而是助力

韋浩思表示，AI的應用對於銀行業來說並非「人與機器」的對立問題，而是一個提升效率與創造價值的工具。他指出：「我們使用人工智能來提升客戶體驗、提升員工體驗，並增強我們的運營彈性與效率。這一切最終將帶來更多的穩定性與增長機會。」

他強調，渣打銀行並未設定削減職位的目標，AI的應用旨在讓員工更高效地完成工作，從而能夠專注於更多增值業務。韋浩思認為，隨著技術的發展，雖然某些崗位可能被淘汰，但這是一個自然的過程，因為同時也會出現大量新職位。「我們的目標是增加收入增長和盈利能力，從而為股東、員工及其他利益相關者創造長期價值。AI是一個幫助我們改變工作方式的機會，而不是削減職位的工具。」

韋浩思強調，渣打銀行並未因AI應用而設定削減職位的目標。﹙資料圖片﹚

在人工智能領域已經深耕十年

韋浩思強調，渣打在人工智能領域已經深耕十年。早在生成式人工智能（如ChatGPT）普及之前，該行便已利用機器學習等AI技術來提升業務效率和風險監控能力。「生成式AI只是其中的一部分。我們利用AI更好地服務客戶、提高效率，並為風險和合規管理提供了更強大的工具。」

他強調，AI的應用並未對職位數量產生顯著的正面或負面影響，而是通過改變工作方式來創造更高的銀行價值。韋浩思認為，AI技術的應用還處於早期階段，未來將有更多創新應用場景被發掘。

以渣打香港為例，早前已宣布成為首批參與金管局生成式人工智能(GenA.I.)沙盒的金融機構，將就按揭申請及內部資料管理系統(Knowledge Management System, KMS)兩大範疇進行測試，以探索人工智能(A.I.)當中的大型語言模型(Large Language Model, LLM)在提升銀行服務及營運效率的應用。