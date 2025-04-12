關稅戰｜港股富貴險中求　三專家嚴選唯一心水　教「撈底」策略

關稅戰震散環球股市，港股亦受池魚之殃，恐難獨善其身。但正所謂「別人恐懼我貪婪」，股價大起大落雖惹人心驚，但較此前24000點的高位，已算「特惠」，對進取者而言不失為「執平貨」的良機。



恰如北水密密掃貨，多位專家均表示，港股情形不似美股悲觀，已經可以小步買入。在「只能揀一隻」的嚴格要求下，就各自曝光心水之最，教路點樣「撈底」。



2025年4月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮主持內閣會議。（Reuters）

外資盡數撤離 歐美長線資金更遲疑

「對等關稅」殺到，環球股市遭災，港股的「黑色星期一」以暴瀉3021點收市，創下史上最大單日點數跌幅，更蒸發年內全部升幅，還原基本步。不過，同樣創造歷史的，還有當日的成交額，錄得6,209億元。

中泰國際策略分析師顏招駿表示，如此巨大的成交額，相信「外資已經走咗」，早先港股的爆升，相當一部分歸功於亞洲地區的對沖基金，當時日、韓、台股均表現平淡，資金方湧入港股，但時下全球股市震蕩無一倖免，故而資金大多回歸其本國市場。

3月時市場曾預計，歐美外資將入場，顏招駿認為，在地緣政治極度不明朗的當下，歐美長線外資只會更加觀望。且美股同樣回調到非常吸引的位置，他直言「點解外資不買15倍PE，現金1千億﹙美元﹚的Google，而去挑17倍的騰訊（0700）？」

貿易戰升溫，環球股市經歷「黑色星期一」，恒生指數收跌3,021點，創恒指歷來最大單日點數跌幅。（夏家朗攝）

信政策、北水撐市 區間波幅有得炒

儘管如此，顏招駿也安慰道，不要太悲觀，即便關稅戰開打，後續大市表現，或不如首季，但跌落至此前萬五點的低位，機會較微。且一如其強調，港股有政策支撐，相信當落至18000點等心理關口，一定會有政策落場護盤，內地的政策工具箱相當豐富。

北水的熱情，便足以力證，爆股災的周一當日，南向資金流入超過150億元。但另一邊廂，由於港股此前升浪，配合成交額接連刷新4、5、6千億大關，相信有許多投資者被「高位套牢」，尤其是南向資金，因此在22000點左右的成交密集區，應會有較強的阻力。

前路未明，恐慌情緒總是難免，顏招駿笑稱，「24000點你都敢買了，為什麼18000點你不去買」，港股回調市盈率已約8.5倍，估值較為吸引，投資者可利用18000至22000點的波動，區間交易。不過其也提醒，美股作為全球核心資產，如若持續下跌，則該區間或也將整體下行。

港股爆股災的周一當日，南向資金流入超過150億元

AI突圍揀中芯 惟需提防禁投令傷科企

顏招駿認為，「撈底」可行，但務必要有所選擇。首先，AI工智能可以突破週期，不會因為關稅、外貿衝擊而影響發展。而外圍壓力驟增，相信中央一定會加大力度，扶持本國的創新科技企業。

不過，他同樣提及最悲觀的情形，即美國將祭出「非貿易」的制裁，擴展至經濟戰、金融戰。例如年初時，美國一紙「禁投令」，將騰訊、寧德時代等科企列入黑名單，公司股價應聲暴瀉；而最惡劣的情形下，中概股或被迫從美國退市，屆時港、美兩地同上市的股份，或也將受重創。

因此顏招駿推薦的「最愛」就為中芯國際（0981）。他指出，無論是發展AI、智能駕駛，都需要芯片資源，如若未來收緊限制，Nvidia、台積電等被禁止向內地供應，則中芯就會成為僅剩的選擇，因此可小幅加倉，佔港股總持倉10%左右為宜。

外圍波動內需穩 首選百勝中國

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，「一動不如一靜」，手中有貨的投資不必急於逃離，可先觀察市況。如若投資者想要短炒，外圍波動下，內需股就更為穩陣，相信如兩會時定調，後續還會有國策加碼，可搏反彈，尤其可留意餐飲、乳業股份。

伍禮賢的首選就為，內地肯德基的母企百勝中國（9987），除卻潛在的政策利好，更重要的是有說服力的業績表現，公司上季收入，創下季度歷史新高，領跑同業，因此投資者可在330元左右的價位買入。

高息策略不輸 內銀將除淨

而在經濟亂世中，高息股策略總能「立於不敗之地」，華贏東方證券研究部董事李慧芬認為，港股仍將回調，在大市跌穿19000點時，即可考慮入貨。就資金分配而言，七成可分配作收息股，三成可以選擇較為進取的AI科技股。

板塊內部，李慧芬就對內銀看高一線，儘管未似部分國企，宣佈回購護盤，不過內銀派息穩定，當中就首推建行（0939）。李慧芬解釋稱，此前在板塊整體走弱時，建行也較少跟跌，除卻收息，股價都更為穩陣。

值得留意的是，4月底將迎來部分內銀股的除淨日，例如中行（3988）、郵儲行（1658）將陸續除淨，6月則派發股息，當下的回調亦可成為「食息一族」的好選擇。

專家警告進入熊市 先減持High Beta股避險

儘管如此，安柏環球金融集團首席投資總監雷志海，仍然提醒稱，雖然對港股稍有底氣，應該較美股更為樂觀，但還是「毫無疑問地進入了熊市」，只是暫未能確認，屬於「小熊」定「大熊」。因為所有變數，均集於特朗普一身，其政策更是朝令夕改，不排除下跌市況會惡化為「大熊市」。

其解釋道，小熊市只是資產價格受損，而大熊市伴隨的是經濟的損傷、甚至衰退，雷志海形容稱，對美國經濟非常擔心，尤其是出現衰退的概率大升，在思考撈底之前，先避險，才是上策。

因此雷志海建議，手中有貨的投資者，最好先減持一些High Beta的股票，即波動大於大市的股份，否則若美國經濟陷入滯漲，不排除美股將暴瀉5至6成的可能，屆時城門失火，港股投資者恐也將一併遭殃。