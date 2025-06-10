外賣戰「升空」　Pizza Hut無人機10分鐘急送　兩招變陣抗北上潮

當餐飲業苦戰「北上消費潮」，香港必勝客（Pizza Hut）卻逆勢祭出三張創新王牌——全港首創無人機送披薩、延長營業時間突圍、設開放式廚房。《香港01》訪問香港及澳門必勝客及薄餅博士總經理李炳康，揭開這家扎根香港逾40年的披薩龍頭，如何以創新招數突圍。



李炳康指，「無人機配送服務」有特定航線之餘，對食物的要求也有講究。（羅國輝攝）

無人機10分鐘急送披薩 飛行餐最重要竟是……

眾所周知，香港人講求速度，當餐飲同行還在路面爭分奪秒做外賣生意時，香港必勝客已將戰場升上天空，與外賣平台聯手率先參與「無人機配送服務」試點項目，推出「飛行套餐」，無人機航行路線提供科學園至馬鞍山公園海濱長廊的配送服務。

香港及澳門必勝客及薄餅博士總經理李炳康介紹指，主要由科學園的必勝客餐廳製造食物，經由外賣平台Keeta Drone，使用無人機由科學園送至馬鞍山公園海濱長廊，屬點對點單程航線，試行階段暫時每日5.5小時營運，僅限於早上11點至下午4點半，「我哋食物製作大約10分鐘，無人機運送時間也是10分鐘，到達馬鞍山後會有外賣平台員工接收，希望能讓市民在馬鞍山公園也可野餐﹙叫Pizza﹚。」

「無人機配送服務」有特定航線之餘，對食物的要求也有講究，李炳康指出，飛行餐限重是2公斤，因此必勝客揀選5款一人餐，連飲品精準控重在2公斤以內， 而飲品也是紙包或罐裝飲品，以免傾倒，餐價則與平時的餐品沒有區別，但外賣平台會收取一定的配送費。不過，他指，難以預計訂單量，同時也會視乎是次試行項目的反應，再考慮下一步的合作。

李炳康指出，飛行餐限重是2公斤，因此必勝客揀選5款一人餐，連飲品精準控重在2公斤以內。（羅國輝攝）

延長營業時間突圍 搶早晚時段生意

現時香港必勝客有過百間門店，當中只有逾30間是可供堂食，其餘是主打外賣業務，可見必勝客對於外賣配送的需求相當高，李炳康指，必勝客有自己的外賣配送隊伍，同時也與兩大外賣平台foodpanda、KeeTa合作，目前堂食、自家配送、外賣平台配送生意佔比大致相同。

他續指，顧客在揀選外賣平台時，最優先考慮該平台是否有優惠，沒有太大忠誠度，「邊間有優惠就去邊間」，因兩大平台的服務都相差無幾。

除此之外，李炳康表示，顧客的消費習慣出現改變，聚會訂餐減少，相反一人餐更有優勢，「變相我哋訂單價有下降，但數量上升」。同時，延長營業時間配合顧客不同時間的飲食需求，「大家可能發現而家夜晚出去，（市面）都好靜，但係唔代表啲人唔出嚟食飯，可能只係冇地方食飯，或者係屋企嗌外賣」，因此必勝客有19間門店延遲夜晚的營業時間，另亦有10間分店提供早餐。

李炳康指，顧客在揀選外賣平台時，最優先考慮該平台是否有優惠。（羅國輝攝）

無懼北上消費潮 未來三年內翻新兩成門店

除了靠創新的配送方式、延長營業時間突圍，必勝客在餐品創新上也不遺餘力，留住顧客。李炳康表示，目前一年推出有4至5款的期間限定商品，例如最受港人歡迎的芝士口味產品，以及逾20次的快閃商品，並會與日本動漫品牌合作，推出聯乘產品，「聯乘產品銷量（較常規產品）提升兩成，相信將會是未來大趨勢」。

李炳康指，香港必勝客會用更多創新的方式留住顧客，同時在未來三年翻新兩成的門店。（羅國輝攝）

當餐飲業苦戰「北上消費潮」，面對深圳餐飲業夾擊，李炳康指，香港必勝客會用更多創新的方式留住顧客，門店數量將會保持現有數量，同時在未來三年翻新兩成的門店，目前已有10間門店增設開放式廚房，「讓小朋友睇到整披薩，真係會好開心」，希望有機會能設計更多的開放式廚房。