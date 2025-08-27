美團王興示警！核心外賣業務第三季或見較大虧損　優先考慮市佔率

美團（3690）放榜次季業績，期內經調整溢利錄得14.9億元人民幣（下同），按年減少89%；集團總收入918.4億元，按年增11.7%，均不及市場預期。公司ADR現挫逾9%。



公司創始人王興表示，一如監管機構的表態，公司堅決反對如此的競爭態勢。話雖如此，在時下更加激烈的競爭格局下，仍會捍衛市場地位。美團預警稱，短期盈利能力會因投資增加而波動，與外賣相關的核心本地業務，第三季有機會出現較大虧損。



料核心本地商業業務 第三季或出現較大虧損

美團今次核心本地商業業務分部，經營溢利由152億元，按年下降75.6%至37億元；經營利潤率則由25.1%，下降19.4個百分點至5.7%。滙豐分析師問及，公司資金分配問題，是否設有補貼上限時，公司首席財務官陳少暉表示，公司資本配置仍將優先用於外賣、即時零售等核心業務，這也是潛力巨大的市場。

他直言不諱稱，由於短期競爭依然激烈，該分部有機會出現較大虧損，但公司的效率和質量提升都超同業，雖然短期盈利能力會因投資增加而波動，但相信伴隨競爭的常態化，逐漸趨於理性，該業務可以產生穩定的現金流，並發揮價值。

而對於股東的回報，他則回應稱，仍然認為股票回購是最有效的辦法，會綜合考慮提升回報的舉措，主要依靠減少流通股的數量。

美團指，公司資本配置仍將優先用於外賣、即時零售等核心業務。（資料圖片）

即時零售全行業處早期 優先考慮市佔率非盈利

在即時零售領域，王興指出並不懼怕競爭，但是各種各樣的競爭背後，都會回歸基礎，即選品、價格、交付和服務四大關鍵。目前全行業都尚處於早期的階段，但也正是因為見到全行業的投入，才足以證明潛力巨大，相信公司可以依託多元化的供給，以及多年的經驗網絡，最終立於不敗。

他表示，目前最優先還是考慮市場份額的增長，而非盈利，需要保持市場的領先定位，所以短期不會減少補貼，但也知道補貼絕非長久之計。據公司披露7月份，即時零售日訂單量持續飆漲突破1.5億單，創造新紀錄。

美團對Keeta未來長期增長的潛力感到樂觀，但認為不會操之過急。（資料圖片）

keeta出海潛力樂觀 目標十年內GMV運行率達千億

而對於keeta的出海進度，公司認為是一種高質量的增長，對未來長期增長的潛力感到樂觀，對國際市場的任何機會都抱有開放的態度，但也不會操之過急。

公司從2023年才開始拓展海外，現在已經做到香港第一，並即將力攻卡塔爾和巴西市場，目標10年內，即到2033年5月，keeta的整體GMV運行率（run rate）可達到1,000億。

料雜貨業務可有3%利潤率 新業務資本開支將縮

談及公司的新業務板塊，公司期內縮減優選業務，而擴張小象超市，王興表示，理論上雜貨領域並非一個高利潤板塊，但在規模足夠大的高效運作下，可以實現低單位數的利潤率，例如3%就是一個可實現的目標，相信下一季有機會披露更多細節。但從資本開支Capex的角度，新業務的開支會顯著下降。